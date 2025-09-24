樺加沙．有片｜長洲東灣版《明日之後》　巨浪滔天　沙灘變汪洋

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】樺加沙移向廣東西部沿岸，相關颶風區逐漸遠離本港，天文台會在今午（24日）1時20分改發8號風球取代10號風球。10號風球期間，沿海地區不時有湧浪拍打岸邊，更有「跨堤浪」湧上岸。離島紛紛成重災區，其中長洲整片沙灘被海水淹沒，變成汪洋；海面捲起滔天巨浪，直撲沿岸民房建築，尤如末世景象。



超強颱風樺加沙掠過本港，長洲東灣浪滔天。（Kwok Yung Chan提供）

今早約8時40分，十號颶風信號生效期間，有市民從長洲一酒店拍攝東灣在風暴下的情況，由其相片可見東灣海面不斷翻起巨浪，部分高度比沿岸民房建築更高，而且一浪接一浪，仿似末日來臨時的景象。

網上亦有影片流傳，顯示長洲一整片沙灘「消失」得無影無蹤，被海浪全面覆蓋淹沒，頃刻變成汪洋大海。