業權註冊制通過　新批土地先行　明年與現有土地持份者研轉制方案

發展局今（25日）於社交媒體上指，《土地業權條例》於2004年已經通過，旨在以業權註冊制度取代已實施超過180年的契約註冊制度，但由於持份者未能就實施細節達成共識，至今尚未實施。政府提出「先易後難」，建議首先在新批土地實行業權註冊制度，累積經驗後，逐步將新制度推展至契約註冊制度下的現有土地，獲立法會和持份者支持。

當局指，將先行在新土地實施業權註冊制度，形容是香港土地註冊制度發展的里程碑，為香港轉制至業權註冊制度邁出重要一步。當局會在明年向立法會提交6條附屬法例，並與業界和公眾進行籌備和宣傳教育工作，以便條例在2027年上半年生效。

至於現有土地，當局計劃於明年開始與持份者商討可行的轉制方案，例如分階段轉制，先行轉換較近期批出的現有土地、強制首次物業轉讓必須轉制、設立自願申請轉制等，以期定出最切實可行的轉制方案。