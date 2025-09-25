特朗普稱孕婦服撲熱息痛增胎兒自閉症風險　衞生署：無足夠實證

美國總統特朗普日前聲稱，孕婦服用泰諾止痛藥（Tylenol），以及兒童接種疫苗可能會增加患上自閉症的風險，引發部分人關注。



衞生署今（25日）指，醫學界已透過嚴謹且大型研究，充分確認懷孕期間使用撲熱息痛，與自閉症或專注力不足／過度活躍症並不存在關聯；而透過免疫接種以阻斷乙型肝炎的母嬰傳播更是香港防控乙型肝炎的基石。政府會繼續密切關注本地及國際有關的科學實證和情況。



衞生署指，有關孕婦在懷孕期間服用撲熱息痛會導致兒童患上自閉症或其他神經發展障礙的言論，並無足夠實證。（Reuters）

世衞聲明指無足夠科學證據證實撲熱息痛與自閉症關係

衞生署指，世界衞生組織已發出聲明，現時並無足夠科學證據證實孕婦在懷孕期間，服用撲熱息痛會導致兒童患上自閉症或其他神經發展障礙或與其有關聯。綜合現有科學證據，特朗普有關言論並無足夠實證。

衞生署：孕婦高燒對胎兒生命和健康構成風險

衞生署指，孕婦高燒可能會對胎兒的生命和健康構成風險，提醒孕婦應遵循醫生的建議，醫生會根據孕婦的健康情況作出專業評估和處方必要的藥物，當中可能包括最低劑量及最短時間使用的撲熱息痛藥物。

本港目前有約700種註冊藥物含撲熱息痛成分。根據衞生署記錄，截至目前，沒有收到有關孕婦服用撲熱息痛導致兒童患上自閉症的報告。衞生署會繼續密切留意國際其他衞生部門及藥物監管機構對不同藥物的安全使用建議和研究結果，採取適當的跟進行動。

必理痛特效Advance是以撲熱息痛為主要成分的止痛藥。（Panadol）

至於新生嬰兒接種乙肝疫苗，衞生署指，根據世界衞生組織建議，於出生時接種並依時完成共三針的乙型肝炎疫苗，是一項對預防感染及減輕由乙型肝炎引致的公共衞生負擔至為重要的舉措。

衞生署：絕不支持任何延遲新生兒免疫接種的建議

香港自1988年推行普及兒童乙型肝炎疫苗接種計劃，目前學前兒童接種率達99%。根據2020-22年度人口健康調查，35歲以下年齡組別的乙肝感染率已降至1%以下。衞生署指，絕不支持任何延遲新生兒免疫接種的建議，稱相關建議必定對市民健康構成不可逆轉的重大公共衞生風險。

衞生署指，政府會繼續密切關注本地及國際的乙型肝炎情況，並將於今年內訂立《2025–2030年香港病毒性肝炎行動計劃》，藉以進一步減輕病毒性肝炎的公共衞生負擔。