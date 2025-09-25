淘寶香港站相隔7年再收八達通付款　買滿$300減$15享1件包郵到港

【八達通／淘寶／網購著數優惠】近年港人掀起網購熱潮，八達通今日（25日）公布，由即日起與淘寶天貓中國香港站展開合作，用戶在平台使用八達通賬戶支付，凡單筆消費滿300港元可減15港元，並繼續享有淘寶為港人推出的「零門檻包郵到港」服務。翻查資料，淘寶在2018年12月31日與八達通「分手」，即相隔7年終於「重新復合」。



用戶由即日起在淘寶香港站購物時，可使用3種八達通方式付款。（八達通圖片）

淘寶香港用戶享有「零門檻包郵到港」。（網頁截圖）

八達通今日公布，用戶由即日起在淘寶香港站購物時，可使用3種八達通方式付款，包括八達通銀包、已綁定八達通帳戶的實體八達通，或手機八達通，每筆交易滿300港元可減免15港元，活動只限包郵到港的商品。

用戶八達通付款仍享1件包郵到港

八達通提醒，淘寶香港用戶享有「零門檻包郵到港」，凡購買「1件包郵HK」標識的商品，即享有包郵至香港自提點或自提櫃優惠，不需支付跨境運費，涵蓋逾億件商品，包括服裝、家具家居、3C數碼及食品等。

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰。（資料圖片／陳葦慈攝）

八達通與淘寶2018年曾一度「分手」

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰表示，未來將持續拓展，與各界合作夥伴深度協作，共同創造更大價值，讓市民的生活更輕鬆。

翻查資料，八達通與淘寶於2014年曾經展開合作，但雙方在2018年12月31日「分手」，用戶無法再使用八達通卡付款，即相隔長達7年，直至今日終於「重新復合」。