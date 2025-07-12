順豐拼多多淘寶「三角戀」釀提貨災難　有婚訊無分訊罔顧用戶不便

【拼多多／順豐／淘寶／菜鳥／自提點／網購】近日接連有自提點爆發取件災難，事件源於中港物流快遞一哥順豐速運突與內地網購電商二哥拼多多「分手」，終止合作，令貨品一下子湧去非順豐的自提點，當中包括接收另一主要物流快遞菜鳥的合作自提點，以致出現近日亂局。



順豐與淘寶及拼多多過去一年離離合合，高調宣布「婚訊」，但不會公布「分訊」，直至用戶發現無法宜接使用順豐或如今次爆出取件災難，才知有人被分手，資訊不透明連淘寶官方物流快遞菜鳥都中槍，菜鳥發聲明指「導致相當數量的包裹未經菜鳥充分知情下流入自提點，超出部份站點的日常規劃容量」，一般用家慘成「三角戀」犧牲品。



順豐在今年3月與淘寶「復合」，不久後6月30日與拼多多「分手」。（盧翊銘攝）

順豐在今年3月與淘寶「復合」，不久後6月30日與拼多多「分手」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

過去受限於中港兩地的集運政策，港人在內地網購平台購物，相對於其他省份的用戶需要付上更高昂的運費，當時不少港人寧願輾轉通過非官方的集運公司，花費更多時間安排貨物運至香港，集運代購的公司因而應運而生。

淘寶去年投入10億元攻香港市場 拼多多及京東搶灘

不過自從阿里巴巴集團旗下的淘寶，在去年10月宣布投入10億元，推出一連串針對港人的優惠活動，例如推出「淘寶包郵區」，只要買滿人民幣99元可享有免運費優惠，網購的門檻大幅降低。其他內地網購平台包括拼多多及京東等，為了爭奪香港龐大的商機，也紛紛「搶灘」南下推出包郵優惠。

淘寶香港去年9月26日宣布，投入人民幣10億元推出一連串活動。（資料圖片／林遠航攝）

拼多多去年12月推順豐包郵免運費 $1都照包

其中拼多多的攻勢最為進取，由去年底開始全額補貼香港段運費，推出一件包郵到港優惠，引起社會廣泛關注。從此香港用戶在拼多多購買單件貨品，即使售價低至一元，仍然享有包郵到港，更可揀選順豐、公主、神州及AFL等指定集運商，旋即掀起一輪網購熱潮。

順豐為內地規模最大的快遞公司 在港有逾千個提貨點

近日發生自提點災情，第一主角必定是順豐速運。順豐是港人開設、在內地規模最大的快遞公司，已在香港深耕細作多年，在用戶之間聲譽良好。根據官網資料，順豐目前在全港有約141個自提點及1,017個自提櫃，遍布港九新界及離島，加上順豐與7-11及OK便利店合作，若任何一間網購平台與順豐合作免費包郵到港，相信可吸引大量用戶「轉會」。

坑口南豐廣場一間自提點疑被拼多多貨物「塞爆」，7月9日所見，貨品放於走廊。（方保僑提供圖片）

順豐與淘寶去年9月「分手」 12月轉投拼多多

不過縱觀淘寶與順豐近年的關係，猶如戀人般不斷分分合合。去年9月19日，即淘寶宣布買滿人民幣99元包郵到港前，淘寶香港界面突然暫停順豐直運和集運的選項，只提供同為阿里巴巴集團組建的菜鳥，但雙方並無公布。當時淘寶天貓港澳事業部負責人稱，終止順豐送貨的選項，只希望改善消費者選擇物流時的體驗，又指系統需時更新，將於10月會重新上架。

不過早在去年1月，在淘寶程式上，已無法直接選用順豐，同樣並無任何官方公布。

順豐公布今年3月與淘寶「復合」 6月底與拼多多無公布下「分手」

淘寶香港用戶未能迎來順豐的回歸，順豐卻在同年12月「移情別戀」，轉投淘寶的競爭對手拼多多。其後劇情再度峰迴路轉，順豐今年3月公布與淘寶「復合」，不久後在6月30日與拼多多無聲「分手」，雙方合作關係僅維持半年，拼多多失去順豐提貨點的支援後，最終釀近日前的自提點災情。

香港將軍澳一間菜鳥驛站。（資料圖片／歐陽德浩攝）

順豐每次「分手」無聲無息 用戶事前無任何消息準備

另外翻查資料，順豐與兩間網購平台「分手」，都是無聲無息地發生，事前沒有任何消息公布，例如順豐在6月30日與拼多多終止合作，直至7月2日用戶鼓譟及傳媒追問，順豐才確認「分訊」。若然用戶能夠提早得知終止合作的消息，相信將會做好充份準備，6月底至7月初期間不會貿然下單，最終不會落得排隊數小時的結局。

坑口南豐廣場7月9日一間自提點疑被拼多多貨物「塞爆」。（方保僑提供圖片）

鷸蚌相爭、漁人得利 菜鳥自提點成最大贏家？

有一點需注意，淘寶的包郵政策不同，即使用戶符合淘寶的免運費要求，但只能選擇官方即菜鳥的直運或集運服務。若選擇順豐的服務，則要按重量計算費用，與拼多多早前的免運費政策不同。

因此在淘寶、拼多多及順豐的「三角戀情」中，一直「旁觀」的菜鳥可謂是最大贏家，一方面與淘寶關係牢固，淘寶用戶未必願意額外加錢轉用順豐。另一方面當拼多多與順豐終止合作後，貨品改經其他物流商運送，也帶挈非個體自提點，有經營商生意激增一倍。