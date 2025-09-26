成都直擊．IP經濟｜三星堆文創產品成「最後展廳」　年收兩億元

【成都、重慶直擊之二】近年香港政府鼓勵文化及旅遊業界利用深受歡迎的知識產權（IP），吸引旅客及市民來港觀賞展覽、購買周邊產品等。近月的CHIIKAWA、多啦A夢展覽便是實例，海洋公園亦積極發展大熊貓IP產品。



四川省廣漢市的三星堆博物館，展出距今逾3000年的古蜀青銅大立人、青銅神樹及金面罩等國寶級文物。博物館還提倡展銷文創產品作為「最後一個展廳」，創立附屬公司，連同授權第三方公司，現時已開發2,700多項產品，去年收入逾2億元。館方表示，為免產品跌入「套路」，近年引入「鯰魚效應」概念，透過增加自營開發產品比例，推出更有社會價值而非單純熱銷的產品，刺激文創公司推陳出新。



三星堆博物館新館是中國西南地區最大的遺址類博物館單體建築，2023年7月下旬正式落成開放，展出超過1,500件來自三星堆遺址的文物。（陳立程攝）

三星堆位於距離四川省會成都約25公里的廣漢市，是距今超過3200年的青銅時代古蜀文化遺址，已出土文物超過5萬件，包括獨特的青銅器、金器、玉器等，證實古蜀王國擁有高度發達的文明，顛覆過去認為四川上古時期是蠻荒之地的認知。

耗資逾14億元人民幣的三星堆博物館位於遺址的東北方，展出多件國寶級文物。「鎮館之寶」青銅大立人高達2.62米，外衣有4條飛龍裝飾。大立人雙手握在胸前，是祭祀手勢還是握着象牙，考古學家一直眾說紛紜。

三星堆出土的青銅立人像連底座高達2.62米，是中國迄今發垷的最早及最大青銅造像，其身份有說是巫師，有說為帝王，未有定論。（陳立程攝）

另一焦點是二號祭祀坑出土的一號神樹，出土時共有2,479塊碎片，考古人員花10年才拼接完成，高近4米。博物館還展示三星堆出土最完整的金面罩，重約100克，眉毛位置鏤空，鼻樑高挺，造型奇特卻又帶着威嚴。

三星堆二號祭祀坑出土的一號神樹，出土時共有2,479塊碎片，考古人員花10年才拼接完成，高近4米。（陳立程攝）

視文創為「最後一個展廳」 周邊產品逾2700項

展廳內，觀眾擁到展品前舉起手機拍攝。在文創商品同樣人頭湧湧，三星堆書籍、飾物、磁石貼、玩偶等堆滿在貨架上。熱賣品包括「三星堆盲盒」，將青銅大立人及青銅神樹等形象化作盲盒中的公仔，令文物也追上潮流。另一款「青銅啾啾」的掛飾將神聖的青銅神鳥「Q版化」，吸引年輕人，裏面還有豆袋讓人減壓。

三星堆博物館提倡展銷文創產品作為「最後一個展廳」，創立附屬公司，連同授權第三方公司，現時已開發2,700多項產品，去年收入逾2億元。（譚曉彤攝）

小食亭的「三星堆面具冰淇淋」亦吸引大批遊客拍照打卡，其造型是文物中青銅人或面具的模樣。三星堆博物館文化產業部部長林維說：「我們去開玩笑叫啃老族，每一口啃下去的都是歷史。」博物館2023年與香港故宮文化博物館合作，在香港舉辦《凝視三星堆──四川考古新發現》展覽，這款冰淇淋亦隨文物來到香港。

三星堆博物館文化產業部部長林維表示，館方秉持把文創產品打造成「最後一個展廳」的理念。（譚曉彤攝）

林維說，透過把傳統文化和國潮創意文化、生活產品相結合，能讓遊客更認識三星堆文化。

我們一直的理念是要把我們的文創產品打造成我們最後一個展廳這樣一個理念，所以說我們很多的外展，不光是香港故宮，還國內很多外展，我們都是以文物展加我們文創的展銷這種方式出去的。 三星堆博物館文化產業部部長林維

去年收入2億元 續增加自家研發產品

博物館轄下設有三星堆文旅發展公司，負責研發文創產品，亦有透過「授權+委託開發經營」的方式，與超過100間第三方文創公司合作。現時三星堆周邊文創產品約2700項，對外IP授權費收入約1,300萬元，去年總銷售額達2億元人民幣，預計今年會再突破。

「三星堆盲盒」將青銅大立人及青銅神樹等形象化作盲盒中的公仔，令文物也追上潮流。（譚曉彤攝）

三星堆文旅發展公司自行研發的產品佔全部10%，今年推出60款產品。林維說是為了產生「鯰魚效應」，即是製作高品質的產品刺激市場，避免各第三方公司只追求簡單的「流量款」，而忽略高文化價值的產品。

明年或設外展 香港為考慮之一

三星堆博物館公眾服務部部長湯莉表示，自新一輪考古發掘及新館2023年開放以來，博物館從原本每人2000至3000名觀眾，迅速攀升至1萬至2萬人，今年暑期更累計接待遊客超過130萬人次，創下歷史新高。港澳地區遊客佔整體0.5%至1%左右，外國遊客則超過1.5%，且呈現明顯增長趨勢。

三星堆博物館公眾服務部部長湯莉表示，今年暑期累計接待遊客超過130萬人次，創下歷史新高。港澳地區遊客佔整體0.5%至1%左右，外國遊客則超過1.5%，且呈現明顯增長趨勢。（譚曉彤攝）

三星堆博物館副館長余健則表示，自新一輪考古發掘出土約1.7萬件文物以來，其團隊已完成4000多件青銅器、金器、玉石器及象牙的保護修復工作。他認為與香港故宮文化博物館的合作首展已成功宣傳古蜀文明，未來將探索研學活動及文創創作。

三星堆博物館副館長余健表示，與香港故宮文化博物館的合作首展成功宣傳了古蜀文明，未來將探索研學活動及文創創作。（譚曉彤攝）

館方計劃2026年開展境外展覽，目前選址未有定案，需經國家文物局或省文物局規劃批准，但香港作為國際大都市及是既有合作平台，會是考慮之一。余健又表示，數字展覽愈來愈受歡迎，將三星堆遺址的考古發現、文物資訊等透過3D模型、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等方式呈現，早前曾在澳門、卡塔爾、埃及及巴黎等地舉辦數字展，未來計劃與香港的博物館合作，推廣數字展覽及展示複製品。