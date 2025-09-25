成都直擊．低空經濟｜國內eVTOL龍頭：香港3特點宜低空出行

【四川成都直擊之一】香港近年銳意發展低空經濟，今年《施政報告》更提出成為低空創新應用的亞太區樞紐。總部設於成都的沃飛長空，在研發電動垂直起降飛行器（簡稱eVTOL）範疇全球排名第九。其中一款載人的eVTOL「飛行汽車」有望明年取得中國民航局的標準適航証，之後便可批量生產及投入商業化服務。



沃飛長空在今年6月曾到香港展示eVTOL成果，亦與本地相關研發機構積極交流。該公司高級產品經理侯一表示，香港有三大特點適合推廣「低空出行」，包括經濟規模和消費水平比較高；地面交通擠塞，eVTOL能提升出行效率；起降場能設於高樓大廈頂部，適合香港環境。他舉例「飛行汽車」能接載離島居民往返市區、旅客來往大灣區，以及用於急救醫療用途等。他同時提醒，香港政策規管正在「積極探索當中」，亦要培養本土相關人才。



總部設於成都的沃飛長空，在研發電動垂直起降飛行器（簡稱eVTOL）範疇全球排名第九。（陳立程攝）

吉利科技旗下的沃飛長空在2020年成立，總部及生產製造基地座落於成都高新科技區，專注研發低空出行技術及產品，包括電動垂直起降飛行器（簡稱eVTOL）。根據美國《航空周刊》今年2月的eVTOL研發公司排名，沃飛長空排第九位，是唯一上榜首十名的中國公司。

「飛行汽車」航程覆蓋香港至多個大灣區城市

低空經濟是一個新興產業，涵蓋了無人機和eVTOL 的應用，目前無人機低空應用日益廣泛，eVTOL則是仍待開拓的新領域。沃飛長空研發的AE200 eVTOL被譽為中國最大的「飛行汽車」，正進行載人飛行試驗，可搭載1名駕駛員和4名乘客，最高飛行速度每小時250公里。由於eVTOL無需像固定翼飛機般緩慢爬升，其使用的垂直起降場可建於城市中的高樓樓頂。

沃飛長空的標誌性產品是自研的電動垂直起降航空器「AE200」。（視覺中國）

沃飛長空高級產品經理侯一表示，4至6座位的直升機一般售6000至7000萬人民幣，而AE200售價約為三分之一，約2000多萬元，維修費亦相對較低。加上AE200為電動，能節省燃料開支，充電半小時能續航200公里，覆蓋香港至大灣區多個城市，甚至遠至肇慶。

有望明年取得標準適航証 已收到千張訂單

AE200在完成試驗後，有望最快於明年取得中國民航局的標準適航証。取得型號合格證和生產許可證後，將啟動商業化試運行及批量生產。沃飛長空目前已收到超過 1,000 架AE200的訂單，來自國內外文化及旅遊運營商等。沃飛長空市場部代表魏女士舉例，旅客日後到訪新疆，可以搭乘eVTOL體驗「低空觀光」、「低空文旅」，僅兩、三天便能完成遊覽當地，告別以往長途車程。

沃飛長空市場部代表魏女士舉例，旅客日後到訪新疆，可以搭乘eVTOL體驗「低空觀光」、「低空文旅」，僅兩、三天便能完成遊覽當地，告別以往長途車程。（譚曉彤攝）

沃飛長空今月亦跟內地網約車平台曹操出行達成戰略合作協議，提出「天地空一體化」的概念，例如日後乘客可以經網約車平台預訂專車，前往eVTOL起降場，再乘搭eVTOL前往目的地。沃飛長空總裁郭亮曾描述，未來的日常場景將是：「市民在手機APP上預約，網約車將您送到起降點，隨後搭乘飛行汽車直達機場」。

四大原因選擇落戶成都

侯一表示，沃飛長空選擇落戶四川基於四大原因，第一由於當地是中國傳統航空業基地之一，與上海、瀋陽、西安齊名，擁有豐富的航空人才資源。第二是具備完整的產業鏈，能提供製造所需的配套資源。第三是成都作為西南地區中心，人口規模大，經濟發展良好，第四是有政策支持。

尤其是成都，也是我們低空六個試點城市之一，在政策上相較於一些一線大城市會更加靈活，支援力度也會更大。 沃飛長空高級產品經理侯一

低空經濟作為戰略性新興產業，在2024年首次寫入中國政府工作報告，內地各大城市正加速在這個新的萬億級市場上競賽。根據內地《城市低空經濟「鏈接力」指數（2025）》，成都排第五位，位列北京、深圳、上海、廣州之後。

沃飛長空高級產品經理侯一表示，香港有三大特點適合推廣「低空出行。（陳立程攝）

成都市發改委今年6月發布俗稱「低空經濟14條」的政策措施，包括建設eVTOL起降場可獲補貼最多50萬元人民幣；對獲得民航局型號合格証、標準適航証及生產許可証的eVTOL，該企業可獲1500萬元獎勵。現時成都已匯聚低空經濟企業超過500間，形成「研發+製造+營運+服務」的產業體系。成都還積極推動低空飛行應用場景的落地，迄今累計開拓了至少91條覆蓋周邊地區的低空航線。

稱香港三大原因宜發展低空出行

行政長官李家超在今年《施政報告》，提出制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，願景似乎跟成都不謀而合，是要令香港成為低空創新應用的核心樞紐。

沃飛長空在今年6月曾把AE200帶到香港，參與2025國際汽車及供應鏈博覽會。侯一表示，除了到香港參展，沃飛長空亦積極與香港理工大學等機構交流合作，同時也關注本港低空經濟「監管沙盒」的詳情。「監管沙盒」旨在為低空飛行項目提供一個受控的試驗場，從而制定出法規和基建，推動低空經濟發展。 首批試點項目已於今年3月公布。

沃飛長空高級產品經理侯一形容，香港政策規管「積極探索當中」，仍待政策出台支持相關運作，另外亦要培養本土飛行員及相關服務產業鏈的人才。（陳立程攝）

侯一概括，香港有三大原因適合發展「低空出行」，包括香港經濟規模大，居民消費水平高，適合推廣新興出行服務；香港地小人多導致地面交通擁塞，低空出行可提升效率；eVTOL的垂直起降特點適合把起降場設置於高樓大廈樓頂，節省空間。

首先就是香港的經濟體量特別大，然後第二個方面，就是香港的這個消費水平也是相對來說比較高的......我們發展的城市低空出行，是非常適合香港地區的整個的旅行和發展。 沃飛長空高級產品經理侯一

他認為，香港可利用eVTOL接載離島居民往返市區、用於醫療救援等，日後亦能發展香港至大灣區的航線。他又形容，香港政策規管「積極探索當中」，仍待政策出台支持相關運作，另外亦要培養本土飛行員及相關服務產業鏈的人才。