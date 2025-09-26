樺加沙｜蔡若蓮稱兩校仍停課　「打風不停學」須審視網課設施

超強颱風樺加沙近日襲港，中小學於周四（25日）正式復課，教育局局長蔡若蓮出席商台節目《在晴朗的一天》時表示，昨日有約30間資助中小學校舍受到風暴影響而停課，大部份學校基本上已清理好，仍有兩間學校需要清理塌樹。被問到可否實行「打風不停學」，她表示，會與學校溝通，審視學校網課設施。



教育局局長蔡若蓮出席商台節目時表示，今日仍有兩間學校未能復課。(資料圖片)

受樺加沙影響，全港學校於周二及周三停課。蔡若蓮表示，風暴期間天文台能預早通知，教育局便可提早通知是否停課，讓學校處理好校車及膳食安排等，以及清理好去水位置，加設防水板，將損失減至最低，亦可以盡快復課。她表示，政府提供跨部門協助，如學校需要沙包，都會安排送上門，反映社會各界都同心協力。

被問有否考慮再停課一日， 蔡若蓮說，曾有討論過，掌握到學校情況及政府跨部門的訊息，如各區道路及水浸情況，認為基本上恢復上課安全；加上近期有較多風暴及黑雨，同學的學習或受影響，若果情況合適，都希望復課。另外，有10多間學校昨日改以網課方式上課。

至於會否考慮「打風不停學」安排，要求學生在風暴期間在家上網課，蔡若蓮表示，相信各校在疫情期間具備足夠網課設施，但要考慮部份居於偏遠地區的學生家中的信號問題等，如果只停課「一日半日」，校方可考慮安排閱讀或其他活動。她續指，若果風暴影響時間較長，學校則可提早部署，確保支援充足才安排網課。

新一份《施政報告》附篇提到，研究修例引入執業證書制度及定期更要求。（資料圖片）

稱老師無執業太耐會脫節 研如何界定時間線

新一份《施政報告》附篇提到，研究修例引入執業證書制度及定期更要求，蔡若蓮表示，面對社會高速發展，大家對教師專業的期望很高，對違犯操守的害群之馬是零容忍。

她表示，希望老師的專業培訓、新知識的掌握等都能反映在執業證書上；若果老師脫離教育界一段時間才返回學校，相信會脫節。

至於如何界定無任職教師的時間，她說要從法律及學校的實際運作去考慮。她續指，如果教師在更新執業證書期間，有違犯刑事或被定罪而無申報，將不會獲發執業證書。