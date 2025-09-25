樺加沙｜長洲國民小學遭海浪淹浸 停課一天 師生家長合力清理
撰文：洪戩昊
出版：更新：
超強颱風樺加沙襲港，長洲東灣是重災區之一，巨浪一度蓋過岸邊建築，沿岸的國民學校不能倖免，洪水一度湧入學校，過後課室嚴重滲水，外置冷氣機失靈，學校今日（25日）向教育局申請停課，所有教職員回校清理校園，更有家長和學生主動幫忙，盡顯小島人情味一面。
暴風雨之下，長洲東灣沙灘遭海水淹沒，巨浪直撲沿岸民房，與沙灘只有數分鐘路程的國民學校亦遭殃。記者今日到學校現場，洪水已退，校園滿佈積水泥濘，學校職員加緊清理。
校長郭婉琪向《香港01》形容，今次災情也算嚴重，巨浪將泥沙沖進學校，海水令部份設施損毀，不少電器被浸濕，外牆橫幅等佈置遭沖走，課室的外置冷氣機也滲水失靈。她指，校方向教育局申請停課一日，以便處理所有潛在危險，所有教職員也回校幫忙。
上午已完成清理校園 目標明天復課
她指，樺加沙帶來的破壞不如2018年的超強颱風「山竹」，當時除了窗戶遭吹破外，大量泥沙亦被沖進課室，「最誇張係我哋喺操場見到有魚同蝦」。
談到清理進度，她稱僅花一個上午便把校園清理完畢，下午會開始清理校園周圍，目標明天復課。而近中午時段，更有家長和學生主動回校幫忙，盡顯小島人情味一面。