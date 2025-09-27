為女病人切除甲狀腺卻誤切胸腺瘤　醫生蒙家興被判除牌9個月緩刑

醫生蒙家興被指於2019年在山頂明德國際醫院，為一名女病人進行甲狀腺切除手術期間，錯誤將胸腺瘤切割，卻沒將甲狀腺切除。醫委會裁定被告專業行為失當罪成，頒令將其姓名從普通科醫生名冊中除去9個月，緩刑36個月，條件是被告須完成頭頸部疾病的進修課程。



醫委會裁定被告專業行為失當罪成，頒令將其姓名從普通科醫生名冊中除去9個月，緩刑36個月。（資料圖片／梁思行攝）

女病人被錯割胸腺瘤 判詞指被告沒意識切錯、未妥善跟進

事件發生於2019年5月，一名女患者因甲狀腺腫脹到被告的診所求醫，經檢查發現右側甲狀腺有疑似惡性腫瘤，術前細胞學報告亦顯示為甲狀腺癌，被告遂於同年6月至7月在山頂明德國際醫院為患者進行甲狀腺切除手術。

醫委會在判詞指，被告於手術期間錯割胸腺瘤，卻沒將甲狀腺切除。術前超聲波顯示甲狀腺葉及峽部呈蝴蝶領形狀，惟被告切除的樣本為圓形。術後病理報告亦顯示，被切除的樣本沒有甲狀線組織。

判詞指，被告未有妥善跟進病理報告，沒意識到切錯器官，並向患者堅稱已初除整個甲狀線。其後被告更將患者轉介至腫瘤科，建議進行放射性碘治療，但沒安排患者進行電腦掃描檢查。

直至2019年9月，患者在威爾斯親王醫院再次接受手術，才成功切除腫瘤。（資料圖片／鄧穎欣攝）

病人出院三周始完成電腦掃描檢查

患者於2019年7月諮詢另一名醫生，獲安排進行電腦掃描後，始發現右側甲狀腺的腫瘤未被切除。判詞指，患者出院三周才完成電腦掃描檢查，形容是「耽誤了很久（long delay）」。直至2019年9月，患者在威爾斯親王醫院再次接受手術，才成功切除腫瘤。

醫委會：是次處分是為了保護公眾免受不適合行醫的人所傷害

醫委會裁定被告專業行為失當罪成，考慮到被告對醫學界的貢獻及其提交的求情信，頒令將被告的姓名從普通科醫生名冊中除去9個月，緩刑36個月；條件是被告須在緩刑期間，每年完成頭頸部疾病、獲醫委會主席批准的進修課程，課程須等同每年15個延續醫學教育（CME）學分。

判詞提及，被告沒有違規紀錄，是次紀律處分並非為了懲罰被告，而是保護公眾免受不適合行醫的人所傷害（protect the public from persons who are unfit to practise medicine）。