「樺加沙」離港後「風後周未」　48萬港人出境創本月新高

超強颱風「樺加沙」遠離香港後首個周末，本港天氣好轉放晴。昨天（27日）有48.2萬人次港人出境，創本月新高，當中39.3萬人次港人北上；同日內地訪客有14.2萬人次，同樣是本月新高。北上南下逆差升至25.1萬人次



▼9月23、24日 超強颱風「樺加沙」▼



「樺加沙」離港後首個周未 48.2萬出境港人

根據入境處數字，昨日有482,282人次的香港居民出境，撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境，有393,513人次經不同口岸到深圳等內地城市，創本月新高。與上周六（20日）的304,833人次（20日 )比較，則上升29%。

最多港人出境口岸依然是羅湖及落馬洲支線口岸，分別12.2萬及9.9萬人次，深圳灣口岸以7.1萬人次排第三，其後為香園圍口岸（4.9萬人次）及港珠澳大橋（4.4萬人次）。

內地訪客較上周六上升46.9% 北上南下逆差25.1萬

至於內地訪客方面，昨日有142,460人次，較上周六（20日）上升46.9%。最多經高鐵西九龍站入境，佔33,651人次；其次為落馬洲支線，有29,402人次；第三為經深圳灣口岸，佔25,770人次。北上南下逆差升至25.1萬人次。