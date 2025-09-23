颱風樺加沙｜渠務署：已清理240水浸黑點　6.8萬個沙包供市民防水

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙襲港，8號風球生效，天文台會評估是否需要在今晚11時至明日凌晨3時之間，改發更高熱帶氣旋警告信號。



渠務署表示，預計本港沿岸水位顯著上升。為應對風暴潮及暴雨可能引致的嚴重水浸風險，署方已派遣90隊緊急應變隊伍處理市民有關水浸求助個案，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。截至下午4時，署方未有確認水浸個案。署方亦在低窪或當風住宅地區，安裝及強化可拆卸式擋水板、放置臨時充水式擋水壩、設置臨時水泵、加設沙包擋水牆及裝設臨時行人步道等。渠務署亦已提供了超過6.8萬個沙包供市民使用。



渠務署助理署長於大埔墟檢查充水式擋水壩。（渠務署Facebook 下水水 Drainy）

渠務署表示，超強颱風樺加沙逐漸靠近本港，預料風暴襲港期間，與其相關的強風區及外圍雨帶有可能帶來狂風大驟雨，加上受風暴潮影響，會引致沿岸低窪或當風住宅地區出現嚴重水浸風險，渠務署及土木工程拓展署已按預先制定的行動計劃，加強並實施合適的應對措施及緊急應變安排。

署方已安裝及強化可拆卸式擋水板、放置臨時充水式擋水壩、設置臨時水泵、加設沙包擋水牆及裝設臨時行人步道等。目前，渠務署已派遣90隊緊急應變隊伍，處理市民有關水浸求助個案，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。截至下午4時，署方並未有確認水浸個案。

署方呼籲，如發現排水設施淤塞或有水浸情況，請致電24小時渠務熱線2300 1110通知署方，以便盡快派員處理。

渠務署副署長到大澳巡視沙包派發情況。（渠務署Facebook 下水水 Drainy）

渠務署署長及行政長官 均落區視察應對工作

為應對風暴潮及暴雨可能引致的嚴重水浸風險，渠務署署長莫永昌、副署長李康年及助理署長/操作維修劉勝昌，今日早上繼續前往多個有機會出現嚴重水浸的地區，包括鯉魚門、大澳及大埔墟，實地視察緊急應對工作的最新情況。

而行政長官李家超今早亦到訪渠務署位於長沙灣的緊急事故控制中心，視察及了解中心運作流程及部門應對超強颱風樺加沙的部署及準備工作，並為渠務署同事及承建商工友打氣。

署方呼籲，如發現排水設施淤塞或有水浸情況，請致電24小時渠務熱線2300 1110 。（渠務署提供）

而渠務署最新購入的4部「龍吸水」，昨晚已全部運抵本港。現時為數6部「龍吸水」及4部「小禹」系列強力排水機械人已到達多個水浸風險高的地區戒備，其餘 4 部「龍吸水」現正在渠務署設施戒備，當收到較嚴重水浸報告，會即時前往水浸現場清理。

渠務署指，將繼續與天文台保持緊密聯繫，密切關注天氣變化，時刻保持高度戒備，並在有需要時，迅速增派人手和緊急應變隊伍，及時清理淤塞及水浸。渠務署呼籲市民應留意風暴潮和越堤浪所帶來的風險，及早做好防禦措施，盡量避免途經有關地點，並呼籲居住水浸風險較高地區的市民及早遷離居所或到庇護中心暫避。

路政署公布會於9月23日下午6時前逐步臨時封閉位於沙田城門河沿岸的行人隧道。(路政署Facebook圖片)

路政署公布會於9月23日下午6時前逐步臨時封閉位於大埔林村河及大埔河沿岸的行人隧道。(路政署Facebook圖片)

預測明日早上較後時間至下午初時增水可達約2米

天文口預測明日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。市民請採取適當預防措施。

路政署表示，由於天文台已於今日下午2時20分發出8號風球，鑑於顯著風暴潮可能導致出現水浸的情況，該署會於今日下午6時前逐步臨時封閉位於沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸的16條行人隧道，以保障市民安全。

路政署公布會於9月23日下午6時前逐步臨時封閉位於沙田城門河、大埔林村河及大埔河河沿岸的行人隧道。(路政署Facebook圖片)