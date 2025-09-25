樺加沙｜渠務署完成處理22宗水浸　於鯉魚門出動龍吸水

超強颱風樺加沙挾暴雨襲港，隨著本港風力逐步減弱，天文台已於周三（24日）晚上8時20分改發三號強風信號。渠務署（24日）表示，截至當日傍晚9時，共確認22宗水浸個案。署方表示，在緊急應變隊伍的努力，以及強力排水機械人「龍吸水」及「小禹」系列的協助下，餘下3宗分別位於黃大仙翠竹街近鵬程苑、屯門浪浪協進會、以及西貢大網仔路的水浸個案，亦已經完成處理。



風暴於全港提供逾68,000個沙包

渠務署表示，為應對超強颱風樺加沙，該署緊急事故控制中心早於周一（22日）上午10時30分已經啟動，並與土木工程拓展署按預先制定的行動計劃，於水浸風險較高的沿岸低窪或當風住宅地區加強應對，包括安裝及強化可拆卸式擋水板、放置臨時充水式擋水壩、設置臨時水泵、加設沙包擋水牆及裝設臨時行人步道等。

風暴襲港前，渠務署已提供了超過68,000個沙包（超過9月22日的目標40,000個）供市民使用，並派遣200隊緊急應變隊伍處理市民求助個案，清理水浸情況，重覆巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。

圖為渠務署風暴前為鯉魚門的居民及商户提供大量沙包。（下水水Facebook截圖）

其中，署方於周二為鯉魚門的居民及商户提供大量沙包，並協助他們安裝擋水板及堆放沙包。而在周三（24日）十號颶風信號仍然生效期間，署方早上得悉鯉魚門一定範圍水浸後，亦先後啟動兩部龍吸水以「雙龍出海」合作模式，於下午2時已完成清理水浸。