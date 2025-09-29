元朗工廈單位改建迷你倉違建築物條例　業主不依清拆令被罰近30萬

屋宇署今日（29日）公布，一名業主將元朗一幢工業大廈9個單位改建成迷你倉，違反《建築物（規劃）規例》及《建築物（建造）規例》；不遵從署方發出的清拆令及修葺令，於上周五（26日）在屯門裁判法院被定罪及判罰款合共282,870元，當中165,870元屬就罪行持續的日數所判的罰款。



一名迷你倉業主因不遵從屋宇署發出的清拆令及修葺令，於9月26日在屯門裁判法院被定罪及判罰款合共282,870元。（資料圖片）

有關個䅁涉及元朗喜業街一幢工業大廈，涉事業主將9個單位改建成迷你倉。署方指，有關改建及加建工程並無事先獲得屋宇署的批准及同意，並且阻礙逃生途徑及消防和救援進出途徑，同時亦影響樓宇的耐火結構，違反《建築物（規劃）規例》及《建築物（建造）規例》，屋宇署分別根據《建築物條例》第24（1）及第26條向有關業主發出清拆令及修葺令。該業主沒有履行法定命令，屋宇署遂提出檢控。

\屋宇署表示，違例改建引致阻礙逃生途徑及消防和救援進出途徑，或影響樓宇的耐火結構，可導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令及修葺令。署方續說，會繼續對未有遵從清拆令及修葺令的業主採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇及公眾安全。

屋宇署。（政府新聞網）

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。此外，任何人無合理辯解而沒有遵從修葺令，即屬犯罪，一經定罪，最高可處第五級罰款（目前為5萬元）及監禁一年，及可就該罪行持續的每一天，另處罰款5,000元。