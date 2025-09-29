機場10條容易飛e-道明起投入服務　市民利用容貌辨識自助入境

入境處今日（29日）宣布，明日（30日）起，10條「容易飛e-道」將在香港國際機場入境大堂投入服務，合資格的香港居民只需利用容貌辨識技術核實身份，便可完成自助入境檢查。



入境處指，容易飛e-道服務過程約需7秒鐘，較傳統e-道快13%，預計每年會有800萬人次使用，當局計劃在2027年底前，將容易飛e-道增至52條。



明日（30日）起，10條容易飛e-道將在香港國際機場入境大堂投入服務，合資格的香港居民無需出示身份證或任何個人證件，便可完成自助入境檢查。（董素琛攝）

由明日（30日）起，年滿11歲或以上的香港居民；在離境時以香港特別行政區護照、香港特別行政區簽證身份書、回鄉證或港澳居民來往內地通行證（非中國籍），使用機管局的「登機易」服務，並以相同有效證件在香港國際機場入境人士，便可在機場入境時，使用容易飛e-道服務，無需出示身份證或任何個人證件自助入境。

合資格的香港居民只需利用容貌辨識技術核實身份，便可透過容易飛e-道完成自助入境檢查。（董素琛攝）

入境處助理處長（資訊系統）柯重鈺（左）表示，使用容易飛e-道服務過程約需時7秒鐘，較傳統e-道快13%。（董素琛攝）

容易飛e-道服務無須預先登記，或用手機出示二維碼。入境處助理處長（資訊系統）柯重鈺表示，使用容易飛e-道服務過程約需時7秒鐘，較傳統e-道快13%，預計每年會有800萬人次使用。他又指，當局已為10條e-道升級至擁有此功能，目標在2027年底前，將容易飛e-道增至52條。

柯重鈺說，容易飛e-道服務沒有向中央政府或特區政府拿額外資源，整個項目由籌備到推出，大概花費一年時間。問被及有關服務會否推展至其他口岸，他指當技術上可取得突破，便會盡快推展到其他口岸。

柯重鈺解釋指，整個容易飛e-道服務均與機管局的登機易服務有關聯，「呢個服務可以令我哋，更加可以淨係用單一嘅生物特徵，就可以好有效、好準確咁做到呢個通關模式，咁呢個條件呢，暫時係其他口岸就未有」。