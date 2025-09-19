十一黃金周｜入境處料154萬內地客訪港較去年增11%　10.1為高峰期

十一國慶將至，政務司司長陳國基今（19日）主持政府跨部門工作小組會議，統籌各部門就內地國慶黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。入境處預計，10月1日至8日的內地國慶黃金周期間有約876萬人次進出香港，當中154萬人次為內地旅客入境香港。



内地國慶黃金周將至，入境處估算10月1日至8日期間約有876萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，約有752萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。（資料圖片/蘇樂瑤攝）

陳國基：會做好接待訪港旅客預備工作

由政務司司長陳國基主持的跨部門工作小組會議今日（19日）舉行，全面統籌並督導各政府部門就內地國慶黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶、環境及生態局副局長黃淑嫻等亦有出席。

陳國基表示，特區政府會做好接待訪港旅客預備工作，與相關機構及旅遊業界保持緊密聯繫，做好人流管理、信息發布、公共交通及各口岸安排，為市民和訪港旅客提供優質體驗，一同歡度國慶。

入境處估計8日有876萬人次經各管制站進出香港

入境處預計，今年內地國慶黃金周期間（即10月1日至8日），有約876萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港，當中預計有約752萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。

至於陸路出境高峰期為10月4日（星期六），出境人次約66萬；而入境高峰期為10月1日（星期三），入境人次約61萬。入境處呼籲旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。

就內地入境旅客而言，預計在8天的內地國慶黃金周期間，有約154萬人次經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次較去年內地國慶黃金周增加約11%，亦較今年內地春節黃金周及勞動節黃金周分別增加約29%及5%。

（政務司司長辦公室提供）

（政務司司長辦公室提供）

（資料圖片/歐陽德浩攝）

料西貢北潭涌、萬宜路及東壩成內地客熱點 警方將加強警力管制交通

因應預計大量遊客將於內地國慶黃金周到訪西貢萬宜水庫東壩，警方指已作出針對性的部署，包括調派軍裝人員於遊客抵達及離開之高峰時段在北潭涌、萬宜路及東壩的策略性位置進行交通管制及人流管理。此外，警方指會繼續加強執法，打擊的士司機濫收車資、拒載等違法行為；海關亦會加強巡查接待旅客的店鋪，打擊不良營商手法。

交通安排方面，運輸署指已協調相關營運商加強連接各口岸的交通服務，包括增加港珠澳大橋穿梭巴士，以及增發跨境直通巴士配額以加強服務等。另外，為照顧往來西貢萬宜水庫東壩的乘客需求，運輸署指已與專線小巴營辦商協調，因應乘客量增加第9A號線（北潭涌—萬宜水庫東壩）的小巴班次。