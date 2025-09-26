十一｜入境處料876萬人次出入境　羅湖/落馬洲/深圳灣將非常繁忙

【十一/十一黃金周/國慶】10月1日至8日為內地國慶黃金周，特區政府節慶安排跨部門工作小組今日（26日）表示，入境處預計屆時有約876萬人次經各海、陸、空管制站進出香港；10月1日為陸路入境高峰期，入境人次約61萬、陸路出境較為繁忙的日子則為10月4日。入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。



旅客在羅湖口岸過關。（深圳口岸發布）

入境處預計，在今年內地國慶黃金周期間，預計約有876萬人次，包括香港居民及訪客，經各海、陸、空管制站進出香港；與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有752萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。

入境處又預計，10月1日（周三）為陸路入境高峰期，入境人次約61萬、陸路出境較為繁忙的日子則為10月4日（星期六），出境人次約66萬。處方又指，在假期期間，羅湖管制站（羅湖口岸）、落馬洲支線管制站(福田口岸)及深圳灣管制站（深圳灣口岸）將會非常繁忙，預計每日平均分別約有24萬、22萬及14萬人次出入境，處方已減少前線人員休假，以便調配人手疏導假期期間的旅客流量。

內地旅客經深圳蓮塘口岸過關來港旅遊。（資料圖片/黃浩謙攝）

當局亦將加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。入境處又呼籲所有經陸路往返內地的旅客，應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。