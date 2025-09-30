戚繼光艦、沂蒙山艦訪港｜北京客專程來港觀賞　讚國家軍事實力升

中國人民解放軍海軍戚繼光艦以及沂蒙山艦，9月底執行遠海實習任務，今（30日）起赴香港舉行艦艇開放活動，兩艘軍艦今日由藍塘海峽駛入維港鯉魚門航道，再開往昂船洲軍港，明日（10月1日）起一連兩日，免費開放給已預約市民參觀。



有居於元朗的市民，自備腳架，以及印有軍事迷彩花樣的長鏡頭，於今早8時抵達星光大道，等候觀賞駛經的兩艘軍艦，稱昨晚因期待僅「瞓得幾個鐘」；亦有北京軍事迷為看軍艦特意來港旅遊，認為國家的軍事實力已提升很多。



沂蒙山艦（舷號988）今日（30日）早上由藍塘海峽駛入維港鯉魚門航道。艦上掛有「人民海軍忠於黨 艦行萬里不迷航」、「鐵血忠心衛海疆 深藍萬里守安瀾」及「共築中國夢 同敘魚水情」的簡體字橫額。（梁鵬威攝）

今早約8時，已有市民及遊客，在尖沙咀星光大道等候兩艘軍艦駛經維港，有人自備長鏡頭及腳架等設備。至早上近9時，兩艘軍艦途經維港時，大批市民及遊客高舉攝錄器材，拍照留念。

▼9月30日 戚繼光艦、沂蒙山艦經維港往昂船洲軍港▼



+ 13

有市民稱對國家軍事實力感自豪

居於元朗的劉先生，今早8時已抵達星光大道，等候觀賞兩艘軍艦。他自備腳架，以及印有軍事迷彩花樣的長鏡頭，期望更好地捕捉軍艦途經的瞬間。他說，昨晚僅「瞓得幾個鐘」，皆因十分期待能見到軍艦。

劉先生稱，已成功預約門票，對明天下午能登艦參觀感到開心。他又憶述上次山東艦訪港時未能搶到門票，只能在遠處觀看，但對國家的軍事實力感到自豪，「中國原來都有呢啲，同美國差唔多水平嘅超級大軍」。

戚繼光艦（舷號83）今日（30日）早上由藍塘海峽駛入維港鯉魚門航道，再開往昂船洲軍港。（梁鵬威攝）

北京遊客專程來港看軍艦 稱國家軍事實力日新月異

來自北京的遊客王先生，特意為看軍艦來港旅遊，打算逗留一星期。他背著軍事迷彩花樣的背包，自稱是業餘的軍事愛好者。他認為，兩艘軍艦十分震撼和龐大，並指上次山東艦訪港的時候，亦有來港觀看，認為「國家的軍事實力日新月異，提升了很多」。他透露，已成功預約明天登艦的門票，打算到時再好好感受一下。

來自浙江的遊客金先生，今早得知軍艦會經過維港，故特意前來觀看，稱以往從未在內地或香港看過軍艦。他認為，兩艘軍艦十分壯觀和氣派，認為其比想像中更加龐大。他亦稱對國家的軍事實力感到自豪，認為「我們國家強大了」。