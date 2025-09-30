戚繼光艦、沂蒙山艦開放活動｜ 一文讀懂海軍兩艘大噸位軍艦實力

中國人民解放軍海軍戚繼光艦、沂蒙山艦月底起執行遠海實習任務，期間赴香港組織艦艇開放活動。屆時，艦艇將停靠駐香港部隊昂船洲軍港，市民可於10月1日及2日，上午8時30分至下午5時30分前往參觀。



戚繼光艦為中國自足設計建造的訓練艦，於2017年入列服役，隸屬於中國人民解放軍海軍大連艦艇學院。該艦長約163米，寬約22米，最大排水量9000多噸，負責任務包括編隊訓練、對抗演練、協同等網上推演任，以及出國訪問、海外撤僑、重大自然災害救援等非戰爭軍事行動任務。



沂蒙山艦則是一艘071型船塢登陸艦，2016年正式入列服役。沂蒙山艦長210米，寬28米，最大排水量近2萬噸，可用以運送士兵、步兵戰車、主戰坦克等，也具備大型直升機起降甲板等設施。



戚繼光艦於2017年2月21日正式下水服役，由中國自主設計建造，達到世界先進水平的教學設備，隸屬於海軍大連艦艇學院。（網上圖片）

戚繼光艦長約163米，寬約22米，滿載排水量9000多噸。（微博@中國軍視網）

戚繼光艦為一艘訓練艦，於2017年2月21日在大連旅順軍港入列服役，隸屬於中國人民解放軍海軍大連艦艇學院。該艦長約163米，寬約22米，滿載排水量9000多噸，是目前中國人民解放軍海軍噸位最大、現代化水平最高的專業訓練艦，是現役鄭和號訓練艦的兩倍大。

戚繼光艦由柴油發動機推進，最高航速22節，抗風等級達到12級。該艦配備有大型教室、報告廳、健身房以及船舶操縱模擬器等電腦輔助培訓設施。武器裝備有：一門76毫米單管H/PJ-26型艦炮、兩門30毫米H/PJ-17型艦炮。

「戚繼光號」訓練艦擔負的任務包括：進行編隊訓練、對抗演練、協同等網上推演任務；保障400多名海軍學員或官兵完成航海業務、艦艇航行與操縱、艦艇共同科目等實習任務；以及出國訪問、海外撤僑、重大自然災害救援等非戰爭軍事行動任務。

沂蒙山艦於2016年2月1日正式入列東海艦隊，舷號988。（新華社）

沂蒙山艦是一艘兩棲船塢登陸艦，2015年1月22日於上海滬東造船廠下水，並於2016年2月1日起正式入列並服役於中國人民解放軍海軍。

沂蒙山艦長210米，寬28米，最大排水量近2萬噸，最高航速可達25節，是中國目前噸位最大、裝備最先進的登陸艦。該艦設備包括一門76毫米快炮、4門H/PJ-13型6管30毫米艦炮等。作為登陸艇的母艦，沂蒙山艦可用以運送士兵、步兵戰車、主戰坦克等展開登陸作戰，也可搭載兩棲車輛，具備大型直升機起降甲板及操作設施。