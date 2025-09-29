戚繼光艦、沂蒙山艦訪港｜將泊昂船洲軍營限飛區　警籲勿放無人機

中國人民解放軍海軍戚繼光艦、沂蒙山艦，將於9月底執行遠海實習任務，並於10月1及2日赴港開放參觀。



警方於facebook專頁發文提醒，戚繼光艦及沂蒙山艦將會停泊在昂船洲軍營海面，而該處屬於「限制飛行區」。警方今日（29日）與民航處代表，到青衣青富苑及美景花園派發宣傳單張，提醒市民如在未獲授權下於「限制飛行區」放飛小型無人機，即屬違法，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。



警方與民航處代表到青衣青富苑及美景花園派發宣傳單張，提醒市民如在未獲授權下於「限制飛行區」放飛小型無人機，即屬違法，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。（FB 香港警察 Hong Kong Police）

警方在帖文亦提及，過去3個月，共有7名男子分別因為干犯民航條例第448G章《小型無人機令》中「違反操作規定」和「未經許可在限制飛行區以內進行飛行」等罪名被捕。

警方提醒，小型無人機持有者及駕駛員在飛行前，可瀏覽以下網址 https://esua.cad.gov.hk/ ，查閱更多《小型無人機令》的資訊和規定，以及限制飛行區的範圍，以免誤墮法網。

中國人民解放軍駐香港部隊上周四（25日）公布，中國人民解放軍海軍戚繼光艦、沂蒙山艦，將於9月底執行遠海實習任務，期間赴香港組織艦艇開放活動。屆時，艦艇將停靠駐香港部隊昂船洲軍港，市民可於10月1日及2日，上午8時30分至下午5時30分前往參觀。

有意參觀的市民，必須透過駐香港部隊官方WeChat（微信）公眾號「香江礪劍」，點擊進入「艦艇開放」程式，按提示進行網上預約登記。有關預約程式上周六（27日）起正式上線運行，每日上午10時、下午3時及晚上8時各放票一次。活動共發放參觀票1.1萬張，約滿即止。

戚繼光艦於2017年2月21日正式下水服役，由中國自主設計建造，達到世界先進水平的教學設備，隸屬於海軍大連艦艇學院。（網上圖片）