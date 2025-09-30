戚繼光艦官兵甲板擺76字樣　慶祝新中國成立76周年　向香港送祝福

中國人民解放軍海軍戚繼光艦以及沂蒙山艦，今（30日）起赴香港舉行艦艇開放活動，兩艘軍艦今早由藍塘海峽駛入維港鯉魚門航道，再開往昂船洲軍港，明日（10月1日）起一連兩日，免費開放給已預約市民參觀。



早上8時許，戚繼光艦和沂蒙山艦在香港特區政府船隊、駐香港部隊艦艇伴航下，緩緩進入香港附近水域。在戚繼光艦後甲板上，百多名官兵在甲板上擺出76字樣，並繼山東艦航母編隊抵達香港之後，再次用旗語，展示出「國安家好」的含義，為新中國成立76周年和香港市民送上祝福。



戚繼光艦今早（30日）抵達香港，進港航行。

在繼光艦後甲板上，百多名官兵擺出76字樣，為新中國成立76周年和香港市民送上祝福。

群眾揮舞國旗迎接編隊。

駐港部隊將組織香港和澳門民眾上艦 感受新時代人民軍隊建設成就

今日上午，正在執行遠海綜合實習訪問任務的海軍83艦編隊，抵達香港，駐香港部隊代表在昂船洲軍營碼頭為艦艇編隊舉行了歡迎儀式。在香港停留期間，戚繼光艦和沂蒙山艦將於9月30日至10月2日組織開展具海軍特色的系列艦艇開放交流活動，並於10月1日舉行慶祝新中國成立76周年升旗儀式。駐港部隊將組織香港和澳門民眾、青少年學生等群體上艦參觀，體驗艦艇官兵生活，感受新時代人民軍隊的建設發展成就。

戚繼光艦後甲板官兵用旗語展示出「國安家好」含義

戚繼光艦和沂蒙山艦按照預定方案，停靠在昂船洲軍營碼頭，這是海軍戚繼光艦和沂蒙山艦2艘艦艇首次來到香港。

岸邊，香港市民向艦上分區列隊的學員和官兵揮手致意，而按照預定方案，編隊停靠在昂船洲軍營碼頭。10時許，戚繼光艦放下舷梯，在熱烈的軍樂聲中，編隊領導及官兵、學員代表踏上昂船洲軍營碼頭，與駐港部隊官兵代表親切握手、互致問候。

沂蒙山艦（舷號988）今日（30日）早上由藍塘海峽駛入維港鯉魚門航道。艦上掛有「人民海軍忠於黨 艦行萬里不迷航」、「鐵血忠心衛海疆 深藍萬里守安瀾」及「共築中國夢 同敘魚水情」的簡體字橫額。（梁鵬威攝）

