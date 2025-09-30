分判商夫婦涉誇大工人薪金　騙私樓項目承建商960萬　判囚18個月

廉政公署早前落案起訴一對分判商夫婦，控告二人涉揑改支票受款人，並誇大十數名工人的薪金，詐騙一個半山私人住宅建築項目承建商近960萬元。二人今日（30日）在區域法院被判入獄18個月，涉案妻子獲判緩刑24個月。



廉政公署早前落案起訴一對分判商夫婦，控告二人涉揑改支票受款人，並誇大十數名工人的薪金，詐騙一個半山私人住宅建築項目承建商近960萬元。（資料圖片）

法官指女被告擔當次要角色要照顧患病兒子 故判緩刑

被告韓生（53歲），為「皓星工程有限公司」公司秘書；及其妻子羅燕妮（49歲）為「皓星」唯一董事兼股東，早前經審訊後被裁定兩項欺詐罪罪成。

暫委法官香淑嫻判刑時指，案件屬單一事件，兩名被告重犯機會不高，對行業影響不大，而被告實際得益為110萬元，故以18個月為量刑起點。韓生為案中主謀，其妻羅燕妮只擔當次要角色，考慮到其求情理由，包括需照顧家中患病兒子，故判處她緩刑24個月。

廉政公署早前落案起訴一對分判商夫婦，控告二人涉揑改支票受款人，並誇大十數名工人的薪金，詐騙一個半山私人住宅建築項目承建商近960萬元。（資料圖片／蘇煒然攝）

被告夫婦為鋁業與玻璃工程分判商

廉署表示，案發時「皓星」是半山波老道一個私人住宅建築項目的鋁業與玻璃工程分判商，須向項目承建商「華營建築有限公司」提交支薪文件，包括發給工人的薪金支票副本及相關簽收記錄，以實報實銷的形式申領有關開支。

案情透露，於2018年9月至2019年4月期間，承建商「華營」接獲「皓星」提交逾1,200張支票影印本及相關簽收紀錄，該支薪文件顯示「皓星」向工人支付工資共約3,000萬元，「華營」因而向皓星支付全數款項。

廉署調查發現，當中43張支票的受款人及支付金額曾遭揑改，涉款約930萬元，分別被存入韓生夫婦及其他人士的銀行戶口。

夫婦涉誇大工資 致使承建商多付近30萬

由於有「皓星」工人被持續「拖糧」，承建商「華營」其後改為向工人直接支付薪金。於2019年5月至8月期間，韓生夫婦向「華營」誇大十數名工人的工資，致使「華營」多付近30萬元予該批工人，並指示工人將華營多付的工資退回給「皓星」。