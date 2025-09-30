維園辦中秋綵燈會　花燈展現港式奶茶及月餅製作等香港非遺元素

康文署今日（9月30日）起至10月7日在維園舉行乙巳年中秋綵燈會，場內擺設多組綵燈，亦設有小組演出、中秋市集、全運互動區及自助猜燈謎等。亮燈時間為每日晚上6時30分至11時；中秋節正日（10月6日）延長亮燈至午夜12時。



其中，傳統花燈《舟影華燈．月滿非遺》由資深紮作師傅許嘉雄製作，展現香港的非遺元素，包括龍舟、粵劇、燈籠紮作，以及香港中式長衫、港式奶茶及月餅製作等。



在維園舉行的乙巳年中秋綵燈會。（夏家朗攝）

更多現場情況：



適逢第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，綵燈會以「『喜樂．全城』──傳承躍動 喜迎全運」為題。綵燈融入中國傳統哲學的五行元素——金、木、水、火、土，糅合傳統與現代設計。

當中，亮點綵燈《火亮殊榮 花慶盛典》高約12米、外形猶如冠冕，象徵粵港澳三地團結和融合。

亮點綵燈《火亮殊榮 花慶盛典》高約12米、外形猶如冠冕，象徵粵港澳三地團結和融合。（夏家朗攝）

另一亮點綵燈《金耀全運 活力飛揚》則以十五運會和殘特奧會吉祥物展示香港承辦的競賽項目，以不同運動造型環繞閃耀的會徽，為運動員打氣。

另一亮點綵燈《金耀全運 活力飛揚》則以十五運會和殘特奧會吉祥物展示香港承辦的競賽項目。（夏家朗攝）

此外，還有以中式屏風拱門為起點的時光長廊綵燈《心繫灣土 和興萬家》，以及展示學生及殘疾人士創作的綵燈的大型裝置《同心同樂耀全城》。

以中式屏風拱門為起點的時光長廊綵燈《心繫灣土 和興萬家》。（夏家朗攝）

亮燈時間為每日晚上6時30分至11時；中秋節正日（10月6日）延長亮燈至午夜12時。此外，綵燈會期間場內設有小組演出、中秋市集、全運互動區及自助猜燈謎。

10月5日「迎月」晚上將有「青年之夜」，由新世代送上多項演出；10月5日至7日將舉行佛山彩燈紮作和剪紙示範及本地傳統花燈紮作示範和工作坊。中秋節當晚有大坑舞火龍舞入維園，「綵燈晚會」則有啦啦隊表演和大型民族歌舞及綜合表演等。

此外，在香港文化中心露天廣場現正展出光影裝置《全運綻放》，展期至10月19日。

市民如欲查詢以上各項活動詳情，可致電2591 1340或瀏覽康文署網頁。