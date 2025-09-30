中秋前打風｜天文台：有預測達強颱風級或以上　提防天文大潮夾擊

【打風／天文台／中秋節／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／風球】中秋節（10月6日）一個熱帶氣旋將在周末靠近廣東西部至海南島東部，天文台今日（9月30日)發出路徑概率預報，香港位處受襲10%區域，不過該熱帶氣旋「聰明」避開超強颱風樺加沙及颱風博羅依遺留的冷水區，個別模式預測可能達到強颱風或以上的強度，不過同時會有乾空氣入侵，本地風力取決於熱帶氣旋屆時的強度及與珠江口的距離。



超強颱風樺加引起的風暴潮，令湧浪如海嘯式摧毀將軍澳海濱一帶，黃竹坑香港富麗敦海洋公園酒店地下玻璃門被湧浪沖破，水淹大堂。天文台指周末期間接近天文大潮，若熱帶氣旋最接近香港的時間配合漲潮，並以較高的強度橫過南海北部，不排除部分沿岸低窪地區會受風暴潮的影響，提醒市民亦需做好防水浸措施。



10月1日是國慶日，9月26日在尖沙咀栢麗大道，紅噹噹的國旗和香港區旗旗海在風中飄揚。（廖雁雄攝）

10月1日是國慶日，政府在9月已於通往金鐘政府總部的行人天橋等布置國旗和香港區旗旗海，迎接76周年國慶。國為攝於9月26日。（廖雁雄攝）

菲律賓以東的西北太平洋大氣條件及海水溫度有利熱帶氣旋生成

天文台科學主任今日在網頁「天氣隨筆」發表題為《月會圓．風未完》文章，指出今早的衛星圖像顯示，西北太平洋上空的高空反氣旋延伸至南海北部及廣東地區，該區天色普遍晴朗，未來兩三日本港天氣持續酷熱，國慶日早晚部分時間多雲，局部地區有一兩陣驟雨，日間大致天晴。

文章同時指出，位於菲律賓以東的西北太平洋有一低壓區。由於該區垂直風切變較弱，海水溫度亦超過30度，預料該低壓區會在未來兩三日移近呂宋一帶並逐漸發展成熱帶氣旋。

9月30日早上8時的衛星圖像顯示，西北太平洋上空的高空反氣旋延伸至南海北部及廣東地區；而位於菲律賓以東的西北太平洋有一低壓區逐漸發展成熱帶氣旋。（天文台圖片）

熱帶氣旋受高空反氣旋南側的引導氣流牽引進入南海

天文台指，大部分傳統電腦模式及人工智能電腦模式均預測．該潛在熱帶氣旋會受高空反氣旋南側的引導氣流牽引，進入南海，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數。

天文台今日（9月30日)發出路徑概率預報，香港位處受襲10%區域（藍色）。（天文地圖片）

預測懂避開樺加沙及博羅依遺留冷水區 有利入南海後逐步增強

按照現時預測，該潛在熱帶氣旋的路徑較大機率，避開超強颱風樺加沙及颱風博羅依過後海水溫度較低的區域，有利其進入南海後逐步增強，個別模式更預測該潛在熱帶氣旋可能達到強颱風或以上的強度。

潛在熱帶氣旋的路徑較大機率避開海水溫度較低的區域，有利其進入南海後逐步增強。（天文台圖片）

大氣高空乾空氣入侵可能有礙熱帶氣旋發展

不過文章指出，另一邊廂大氣高空的乾空氣入侵可能有礙熱帶氣旋的發展。周末期間廣東沿岸的雨量及本地風力，取決於該潛在熱帶氣旋屆時的強度及其與珠江口的距離。

目前電腦模式對於該潛在熱帶氣旋附近的高空水汽分佈及廣東沿岸的雨量仍存在分歧。（天文台圖片）

周末接近天文大潮 熱帶氣旋若符兩情況或致沿岸低窪地區受風暴潮衝擊

天文台指，根據現時評估，隨著該潛在熱帶氣旋進一步靠近，星期六（10月4日)稍後至星期日(10月5日，迎月）華南沿岸驟雨逐漸增多，風勢頗大，海有大浪及湧浪。天文台特別提到，周末期間接近天文大潮，若潛在熱帶氣旋最接近香港的時間配合漲潮，並以較高的強度橫過南海北部，不排除部分沿岸低窪地區會受風暴潮的影響。市民亦需做好防水浸措施。

天文台9月30日下午4時半更新九天天氣預報，料周六及周日本港將受到另一個熱帶氣旋影響，有驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。（天文台圖片）

預測周六日間酷熱 稍後局部地區有狂風雷暴 周日初時高地吹8級風

天文台指出，周末期間華南沿岸會受到熱帶氣旋影響，風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。天文台預測周六（10月4日）天氣變化大，吹東北風3至4級，稍後5級，離岸及高地6級；部分時間有陽光，日間酷熱，市區氣溫料最高34度，稍後有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，海有大浪及湧浪。

到星期日（10月5日）中秋節「迎月」天氣更差，預測東至東南風5級，間中6級，初時高地達8級；大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，海有大浪及湧浪。

料中秋節大致多雲 有幾陣驟雨

天文台預測隨着高空反氣旋其後再度增強，中秋節（10月6日)及翌日「追月」( 10月7日）廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，料中秋節吹東至東南風3至4級，日間短暫時間有陽光，大致多雲，有幾陣驟雨，未知會否影響賞月；翌日起一連三日吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

▼天文台地球天氣網頁可見多個預測結果▼

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月30日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月30日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「盤古」9月30日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月30日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼



▼歐洲中期預報中心9月30日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼

