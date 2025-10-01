樺加沙｜樹博士詹志勇：倡政府設專隊快速救樹　訂營救技術指引

超強颱風「樺加沙」早前襲港，各區有過千宗樹木倒塌，九龍公園一棵有逾百年歷史的大葉合歡樹亦難逃一刧，幸好大樹昨日（30日）獲義工隊搶救並扶正。教大地理及環境科學講座教授詹志勇今早（1日）在電台節目中表示，今次事件是一個非常優質的成功例子，建議政府日後在颱風襲港前組成「快速樹木營救隊伍」，提供救樹的方法及指引，並訂明拯救樹木類別的次序，例如古樹可以優先，以應對風後塌樹情況。



超強颱風樺加沙襲港令九龍公園一棵樹齡逾110年的大葉合歡古樹傾倒。（中國建築提供圖片）

大樹昨日被扶正。（中國建築提供圖片）

九龍公園一棵有逾110年樹齡的大葉合歡樹，在超強颱風「樺加沙」襲港期間倒塌，該古樹在2004年入選香港「古樹名木」名冊。中國建築義工隊昨日使用重型機械搶救古樹，直至晚上終於將古樹扶正近90度。古樹其後交由康文署護養。

義工隊在扶正古樹期間，發現樹幹中空，僅餘兩成根系維生。詹志勇在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，健康樹幹的半徑，不能少於整棵樹三份之二，而且樹木「好識為自己買保險」，樹幹會比實際需要多5倍的力量去支撐，但絕不可有樹洞。

大樹昨日被扶正。（中國建築提供）

讚義工隊救古樹方法正確 建議擴大或打破種植盆

他認為義工隊「現場應該計過數」，才會扶正古樹，並指義工隊做法正確，在樹幹部分吊起古樹，而不是從樹枝等部份入手。他又建議，當局乾脆將古樹的整個種植盆打破，或擴大至6米至8米，最理想是10米，形容是「黃金機會」提升土壤，讓樹木生長。

詹志勇續說，所有樹都有本能去保護自己，不然早已被淘汰。大眾常以為樹木很被動，遇有真菌感染亦不會有任何反應，但其實健康強壯的樹木會積極抗拒真菌擴散。而九龍公園的大葉合歡古樹明顯有能力對抗真菌，仍然強壯。

教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇。（資料圖片／盧翊銘攝）

倡打風前設快速樹木營救隊 可邀工程公司加入

至於有報道指，該棵古樹只靠兩成根系維生，詹志勇稱，昔日英國軍人在九龍公園現址建軍營，當時並沒有平整附近土地，因此有不少緩坡。直至1970年政府建九龍公園時，便將土地整平，降低了約一米，令該棵古樹露出泥膽，同時亦少了百分之80根系，因此是「起公園嗰陣已經切剩（百分之20）」。

詹志勇認為，今次九龍公園救樹是絕大成功例子，結合了機械工程和樹木科學，是「非常優質例子」，為有義務團隊營救高質樹木而高興。他建議政府可參考這例子，在強颱來襲前組織「快速樹木營救隊伍」，並邀請工程公司等加入，以應對塌樹。

他表示，當局應成立指引，列明哪些樹木需要救，並為營救方法制定技術指引。首先是選擇樹木的條件，他認為現有的400多棵古樹名木可有優先權，其次是狀況貼近古樹名木的大樹，第三是市民有濃厚感情的樹木，如愛民邨 的印度橡樹。