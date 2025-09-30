九龍公園百年古樹遭颱風樺加沙吹歪　專業義工隊今助扶正將續加固

超強颱風樺加沙上周三（24日）襲港，九龍公園一棵樹齡逾110年的大葉合歡古樹傾倒，情況岌岌可危。該樹自1970年公園落成時已紮根於此，並於2004年入選香港「古樹名木」名冊。名冊上的500棵古樹名木，迄今僅存436棵，正在以每年3棵的速度消失。



文化體育及旅遊局委託「中國建築社區應急義工隊」協助搶救大樹。雖然義工隊指搶救難度極大，但經一番複雜工序後，大樹終在今日（30日）被扶正，後續加固支撐和原土回填工作今晚還將繼續。待大樹完全穩固後，義工隊將移交給康文署。



超強颱風樺加沙襲港令九龍公園一棵樹齡逾110年的大葉合歡古樹傾倒。（中國建築提供圖片）

大樹在今日被扶正。（中國建築提供圖片）

大樹在今日被扶正。（中國建築提供）

這棵高15米、樹冠約17米、樹幹直徑逾1.3米的古樹，種於1米多高的「泥膽花盆」中，80%根莖已斷裂脫出。

文體旅局委託「中國建築社區應急義工隊」協助搶救傾覆大樹。義工隊累計保育、移栽逾千棵珍稀樹木經驗，曾在2003年建造香港迪士尼樂園項目中，將重達180噸、佔地面積極大的假菩提樹毫髮無損地轉運至保育林地養護，2004年再成功遷回原址。

義工隊成員（藍衣）。（中國建築提供）

義工隊：搶救難度極大 樹木僅靠約20%根系維生

接到委託後，義工隊到現場與康文署、樹木辦、九龍公園等多方代表和專家共同研判處置方案。義工隊指，這次古樹搶救難度極大，因樹齡太大，樹木僅靠約20%根系維生，且樹身有空心化跡象；而作業現場狹窄，起重機距古樹最近處65米，吊運精度及支撐構件等要求極高。

古樹管理專家：根系已現大面積空洞 情況不容樂觀

作為獨立專家被請到現場指導救援工作，古樹管理專家林博士在實地勘查後指，經現場檢測發現，古樹根系已現大面積空洞，情況不容樂觀；目前能做的就是盡力搶救，為這棵百年古樹爭取一線生機。

一對居住在公園附近的夫妻，颱風過後每天也來查看古樹情況，與附近的老人家一起為義工送水，了解救援進展。這對夫婦指，看到眾人齊心救樹，還有專業義工，覺得古樹有救了。

先急救 再進行施工前籌備

義工隊採取了急救措施：首先以麻布袋覆根鎖水、淋水補濕、築牢第一道生命防線；其後啟動「雙保險」——邀請兩家業內知名園藝公司的園專家參與擬定方案，透過交叉論證，擇取最佳對策；第三，調配兩架大型吊機，測算模擬斜拉方案。兩架吊機是工程中調運鋼結構和工字鐵的專業機械。

施工前，義工隊修剪樹冠、設30米圍擋做前期準備，避免發生吊運風險；施工時，捨棄高效便捷的金屬吊索方案，採用可承重30噸的帆布帶加「金剛圈」方案，給大樹提供「溫柔但有力」的承托，竭盡所能地降低對古樹「二次傷害」的可能性。

用5個半小時扶正大樹

經過數日籌備，大樹扶正工作今日啟動。由工程師和樹木專家組成的義工團隊，利用最大承重120噸的巨型吊機，緩慢吊起大樹的軀幹。每次軀幹的角度升高10-15度之後，便要暫停工序，調整大樹捆綁帆布繩的受力位，確保樹幹在緩慢升高的過程中，不會因受力不均或者集中受力發生折斷。

經過多次調整、歷時五個半小時，大樹終於被扶正，後續加固支撐和原土回填工作今晚還將繼續。待古樹完全穩固後，將移交給康文署。義工團隊稱以「最小傷害」為代價完成了古樹救援工作。