十一國慶優惠｜太興推7折多區分店排長龍　市民：好抵可食豪少少

餐飲業界聯合主辦「飲食界慶祝國慶76周年優惠活動」，多個連鎖餐飲集團支持，其中太興集團旗下16個品牌全日全單7折。今午多區的太興分店有多人排長龍，其中有在荃灣分店排隊的顧客笑說，因應優惠預計會多點一兩個菜式，「平時香港食嘢唔平，今日就稍微豪少少，同屋企人開心吓啦。」



餐飲業界聯合主辦「飲食界慶祝國慶76周年優惠活動」，多個連鎖餐飲集團支持，其中太興集團旗下16個品牌全日全單7折，下午太興旺角雅蘭中心分店人頭湧湧。（黃寶瑩攝）

荃新天地分店有約20人排隊，有市民輪候半小時才排到隊頭。（賴卓盈攝）

餐飲業界聯合主辦「飲食界慶祝國慶76周年優惠活動」，其中太興集團旗下16個品牌全日全單7折。上水分店外，有約10名市民排隊等候入座。（賴卓盈攝）

郭先生今與家人一同光顧，指可能比平時叫多一款菜式。（賴卓盈攝）

位於上水廣場的太興分店，今午12時有十多人排隊。其中常來太興用膳、年逾70的郭先生，與家人輪候了近半小時才入座。郭先生表示，早前留意到部份食肆將推出國慶優惠，但沒有仔細查看詳情，笑說「唔知7折咁抵，可能會嗌多一個餸掛。」他認為，食肆推出節日優惠可吸引長者外出消費，希望未來可舉辦更多類似活動。

荃新天地分店有約20人排隊，有市民輪候半小時才排到隊頭。（賴卓盈攝）

下午太興旺角分店人頭湧湧。（黃寶瑩攝）

太興七折埋單 市民開心「食豪啲」 有人擬直落半價看電影

位於荃新天地的太興分店，同樣排有約20人。已經排了約半小時的鍾小姐表示，昨日在社交媒體上見到優惠資訊，認為價錢划算，打算今日與父母共消費約300至400元，叫多一兩款菜式，「平時香港食嘢唔平，都要量入為出，今日稍微豪少少，同屋企人開心下啦。」

另一位不願具名的小姐同樣在社交媒體上見到優惠資訊，今特意帶同兩名小朋友光顧。她認為優惠對市民具吸引力，今日人流亦比平時多出約一倍。她預計今日將消費200元，飯後亦會到附近戲院看電影，「戲院有優惠，小朋友都可能有興趣，佢哋都難得放假，畀佢哋出嚟relax（放鬆）吓⋯⋯不過唔知仲有冇飛賣。」

另外，太興的旺角雅蘭中心分店亦人頭湧湧，店內員工做到「冇停手」，門外則長期有多人排隊，不少在排隊的食客甚至張開雨傘擋太陽。

除了太興集團外，多個連鎖餐飲集團亦有支持「飲食界慶祝國慶76周年優惠活動」，包括大家樂集團及美心集團等，合共有逾3,000間餐廳參與。多間星級酒店餐廳參與，例如九龍東及南灣如心酒店的「I-O-N」推出自助午餐及自助晚餐7折。

此外，香港戲院商會主辦《10.1半價睇好戲》優惠，全港52間戲院所有場次，不論任何電影、票種及放映格式，戲票一律半價。原有的長者首場優惠、小童、學生、長者票亦會再有半價優惠。