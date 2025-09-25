國慶優惠｜太興集團逾180店10.1全日堂食7折　燒鵝脾飯埋單收$69

【十一黃金周／國慶節／飲食優惠／太興集團】為慶祝中華人民共和國成立76周年，政府將聯同餐廳、戲院、商場、公共交通營辦商、街市等，在10月1日推出多項優惠。其中太興集團今日（25日）宣布，國慶節重推「太興集團感謝日」，旗下16個品牌逾180間門店全日堂食7折優惠；但不適用於機場分店，也不可與其他優惠、折扣、所有現金券同時使用，並如常收取加一服務費。不過旗艦品牌太興則不收加一服務費，即原價98元的燒鵝脾飯，7折價只收69元。



2025年7月1日，太興集團推「太興集團感謝日」，旗下各店人龍不斷。（太興集團提供圖片）

國慶節將至，太興集團宣布將於10月1日再次重推「太興集團感謝日」，顧客全日可享堂食7折優惠，涵蓋集團旗下16個品牌逾180間門店。而太興集團上一次推出感謝日為今年7月1日。

涵蓋太興集團16個品牌 包括敏華冰廳、茶木、錦麗等

16個品牌包括︰太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、點煲、餃子駅、餃子鎮、瓊芳冰廳、Tommy Yummy、Bingle Bingle、滿山．台北、一橋拉麵、安金稻、點煲及TOKENYO。

原價98元的燒鵝脾飯深受顧客歡迎。（資料圖片／歐陽德浩攝）

不適用於外賣自取 照收加一服務費

上述7折優惠不適用於外賣自取；只適用於香港分店（機場分店除外）；同時太興集團當日暫停接收金豬美食禮券、港式美食現金券及電子美食現金券付款（商場現金券除外）；不可與其他優惠、折扣、所有現金券同時使用；也不適用於加一服務費。

不過旗艦品牌太興則不收加一服務費，即原價98元的燒鵝脾飯，7折後只收69元（優惠價以四捨五入計算）。

太興集團首席運營官何小鋒。（太興集團提供圖片）

太興集團上次感謝日部份分店大排長龍

太興集團首席營運官何小鋒曾表示，7月1日的氣氛熾熱，太興集團旗下各店人龍不斷，部份分店高峰期超過100人輪候，部份顧客更「豪氣」加小菜，貴價燒味大賣，例如原價98元的燒鵝脾飯，由於折扣後與燒味飯原價相若，因此深受顧客歡迎。