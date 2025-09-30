【10月1日優惠/國慶／十一黃金周／餐飲優惠／國慶優惠／太興／大家樂／美心／7-11便利店】明天是十一國慶，餐飲業界再次聯合主辦「飲食界慶祝國慶76周年優惠活動」，多個連鎖餐飲集團支持，包括大家樂集團、太興集團及美心集團等，合共有逾3,000間餐廳參與。其中太興集團旗下16個品牌全日全單7折、金記冰室部份分店也全單7折；另外也有多間星級酒店餐廳參與，例如九龍東及南灣如心酒店的「I-O-N」推出自助午餐及自助晚餐7折。



不過，市民須留意條款與細則，因每間餐廳的優惠期限及供應時間不同，也有酒店餐廳要求顧客須提早預約。下文將提供所有參與餐廳的優惠、條款及細則。



為慶祝中華人民共和國成立76周年，餐飲業界再次聯合主辦「飲食界慶祝國慶76周年優惠活動 」，吸引多個連鎖餐飲集團參與，包括大家樂集團、美心集團、太興集團、亞洲國際餐飲集團、DFI零售集團等，連同中小型餐廳，合共有逾3,000間餐廳參與。

十一國慶優惠｜太興集團旗下16個品牌推全日全單7折

有部份餐飲集團推出指定套餐優惠，例如牛奶冰室推出76元賀國慶套餐，也有集團豪爽宣布全日或部份時段7折，例如太興集團旗下16個品牌便全日全單7折，包括太興、敏華冰廳、茶木等。

十一國慶優惠｜如心酒店旗下多間餐廳推自助午餐／晚餐7折

另外，也有多間星級酒店餐廳推出7折優惠，包括富豪酒店國際集團旗下的富豪香港酒店、富豪機場酒店等；如心酒店集團也參與，例如九龍東及南灣如心酒店的「I-O-N」便推出自助午餐及自助晚餐7折。

十一國慶優惠｜每間餐廳優惠期限不同 部份須提前預約

不過，市民須留意條款與細則，每間餐廳的優惠期限及供應時間不同，部份折扣後仍需付上原價的加一服務費，而酒店餐廳要求顧客須提早預約及講明國慶優惠。因此建議讀者先閱讀下文圖表中的細則。

十一國慶優惠｜精選優惠一覽

7-Eleven便利店︰香港全線分店7CAFÉ提供美式咖啡買一送一，優惠期為10月1日至3日



意粉屋︰在全線分店惠顧薄餅類及意粉類，可享7折優惠，優惠期為9月26日至10月1日



太興集團︰旗下16個品牌包括太興、敏華冰廳、茶木等，全日堂食7折，優惠期只限10月1日



金記冰室︰薄扶林、筲萁灣及香港仔3間分店全日全單7折，優惠期只限10月1日



參與業界代表包括︰香港飲食業聯合總會、現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會及優質旅遊服務協會。