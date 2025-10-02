Red MR母公司被兩債權人申請清盤　高院12.10聆訊

連鎖卡拉OK集團Red MR的母公司BMA Catering Management Limited，本周二（30日）遭兩名債權人入稟高等法院，提出清盤呈請。司法機構網頁顯示，案件排期至12月10日聆訊。



呈請人為葉浚儒和鍾世發，向BMA Catering Management Limited提出清盤呈請。

高等法院。(黃浩謙攝)

「Red MR」早前被指拖欠強積金供，積金局表示，BMA Catering Management Limited（BMA)去年2月至10月欠繳約70名員工的強積金供款及附加費，涉款約113萬元。此外，BMA亦未為約50名僱員繳交去年11月至今年4月的強積金，涉及金額約60萬元。

而Red MR創辦羅傑承及其長女羅雪儀去年曾經被債權人入稟申請破產，涉及款項大約1,400萬元。羅傑承其後指，只是因為溝通有所誤會，該債權人隨後亦撤銷呈請。

案件編號：HCCW612/2025