訛稱開19店欲騙抗疫資助186萬　保安員呈資料太假被揭　認罪候判

保安員涉在2020年政府推出防疫抗疫基金期間，訛稱擁有2間荼茶店及17間美甲店，欲騙資助186萬元。惟他呈上的資料，包括17美甲店用同一張照片，報稱地址均有問題，茶業店舖交易紀錄亦是其八達通進伒，且未能提供員工的詳細資料等。由於其呈上資料「太假」而惹人生疑，最後被控企圖欺詐。案件原於今(2日)在區域法院審訊，被告因半身不遂及無法說話，以書面承認2罪。法官練錦鴻將案件押後至10月16日求情，被告不准保釋，還押候判。



被告唐康繼（現 53 歲，案發時報稱保安員），他承認2 項企圖欺詐罪，指他於 2020年4月至 5月期間，訛稱他在同年1月前，在屯門及尖沙咀分別經營兩間名為「六月茶」的茶葉店，符合防疫抗疫基金的援助資格，意圖騙16萬援助。另一罪指他於同年5至7月，聲稱他在同年4月前已在港九新界經營17間「六月茶」美甲店，圖騙170萬元援助。

法官練錦鴻關注案件疑有延誤，控方卻稱案件原訂2020年10月10日開審，因被告的身體狀況及答辯意向押後至今。

區域法院。(黃浩謙攝)

合資格零售店可獲8萬援助

案情指，政府在2020年3至4月期間，宣布兩項抗疫的紓困措施，包括向零售及美容按摩等業務的經營者發放援助，申請人作申請須作聲明，並上載商業登記證、商鋪門面相片，及服務賬單等。就零售店而言，若店舖於同年1月已開業，且申請時仍然營業，便可獲8萬援助。

呈交照片不似茶葉店

被告在同年4月聲稱經營兩間名為「六月茶」的茶葉店，提出兩項申請，並稱該店自2019年5月起經營，但他遞交的相片與真實茶葉零店不相似，最終申請被拒。

交易記錄以被告八達通進行

相關部門經調查後發現，被告報稱的店舖，自2020年4月2至7日才註冊，租約則在同月1日及3日簽訂，證明文件上所指的交易，只是以被告的八達通進行，提供服務的交易地址，亦非申請中的報稱地址。若申請成功，可獲16萬資助。

另就17美甲店申請資助

至於援助美容院、按摩院及派對房間的計劃，申請會因應店舖僱用員工的人數而遞升，並須在2020年4月10日或以前已開業並繼續營業才能申請。

被告同年5月稱以「六月茶」的名義，在港、九、新界共17地點經營美甲店，並有作商業登記，聲稱獨資經營該些店舖，並申請資助。

17店報稱地址均有問題

惟被告呈交的資料中，17店的相片完全相同，相片顯示店舖的負責人稱其業務與被告無關。而被告報的17店的地址，有5店極少電力使用，7店屬假冒租約，2店沒有任何美容產品，餘下3店的租約在指定日期後才生效。此外，被告亦未能提供任何員工身份證等基本資料。

申請有可疑需再作審核被揭發

其申請在審批時被評為有可疑，須轉交審核。被告在相會議中，確認他是申請人，並稱他及合乎申請資格。若有關申請成功，被告可獲170萬資助。被告同年7月被捕，他警誡下認合共提交過19項申請。

案件編號：DCCC489/2021