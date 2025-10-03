類鼻疽｜上周增兩宗一人死亡　衞生署籲高風險群避免接觸土壤泥水

衞生署衞生防護中心今日（3日）表示，過去一星期（9月26日至10月2日）錄得兩宗新增類鼻疽個案，兩名男患者同為居住深水埗區，分別76歲及68歲，其中一名76歲男患者日因敗血症及自身長期病患，在入院第3日宣告不治；另一患者則目前情況穩定。



中心呼籲市民保持個人及環境衞生以預防類鼻疽，並特別提醒高風險群組，包括長者及長期病患者，在颱風或暴雨後應避免接觸土壤或泥水，減低感染風險。



樺加沙襲港期間，本港多處泥土被翻起，衞生署衞生防護中心今日提醒市民，類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面。圖為將軍澳海濱公園。（資料圖片/洪戩昊攝）

兩名患者也住在深水埗 分別76歲及68歲

首宗個案涉及一名居於深水埗的76歲男子。他自9月26日出現發燒和氣促，同日到明愛醫院急症室求診，並入院接受治療，臨床診斷為敗血症。病人於9月28日因敗血症及自身長期病患去世。

第二宗個案涉及一名68歲男子，亦居於深水埗。他自9月18日出現全身乏力，並於9月23日發燒，同日到明愛醫院急症室求診，並入院接受治療，臨床診斷為敗血症。病人現時情況穩定。

兩宗個案的臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。中心正調查個案的感染源頭和進行流行病學調查。

類鼻疽伯克氏菌颱風後有可能曝露於地面

截至10月2日，本港今年錄得13宗類鼻疽個案。2024年共錄得23宗類鼻疽個案。

引起類鼻疽的病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得類鼻疽個案。

根據文獻，類鼻疽個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令病菌更容易散播，從而令類鼻疽個案有機會增加。

就此，颱風和暴雨期間市民應盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠。

市民亦應採取以下措施預防感染：

• 避免接觸受污染的土壤；



• 進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿着適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴，高風險人士可考慮額外佩戴外科口罩；



• 接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴；



• 盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋；



• 接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手；



• 注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水；及



• 外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險。



中心呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。就更多有關類鼻疽的資料，市民可參閱中心網站。