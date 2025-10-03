十一｜直擊觀光城巴上看落日　夜間人氣更盛　排300米長龍等3小時

內地國慶黃金周連放8日，不少內地旅客來港citywalk(城市漫遊)，也有不少旅客發掘新玩法，其中乘搭「觀光城巴」看落日，近期在內地社交平台小紅書爆紅，被譽為內地遊客必試旅程。記者今日傍晚現場直擊，看見不少內地旅客苦等逾一小時才成功上車，但多人表示在車上觀賞到落日風景，感到「值了」；更有旅客形容在車上看到「鹹蛋黃」是「意外之喜」。



不過，日落風景有限時，夜間觀光巴士人氣更盛。約晚上7時30分，觀光巴士在中環碼頭的車站，排隊人龍延伸約300米，有內地旅客在小紅書透露排隊等了3小時仍未等到上車，最終決定放棄。H2K巴士路線原定每小時一班車，現場有城巴職員表示，已增加班次至每5分鐘一班，但因交通擠塞，巴士未能及時回來車站載客疏散人流。



接近黃昏時，觀光城巴H2K路線滿座，旅客在車上沿途看到「鹹蛋黃」美景，即使排隊等候多時，也感到「值了」。（林子慰攝）

內地旅客楊小姐稱，看到日落及漂亮的風景很值得，是這趟旅行中的意外之喜。（林子慰攝）

晚上約7時30分，在中環等候觀光巴士H2K的人龍由6號碼頭排至4號碼頭，人龍延伸約300米。（林子慰攝）

約下午5時，記者隨一眾內地客登乘城巴觀光巴士H2K，由中環碼頭開出，途徑灣仔碼頭、廟街、西九文化區、尖沙咀等鬧市，沿途可看見海景及周邊高樓大廈的城市景觀，車上旅客不時拿出手機拍攝。經過西九文化區時，可清晰看見太陽落下後的餘暉，旅客在車上看到「鹹蛋黃」風景讚不絕口。

觀光巴士受旅客歡迎，記者乘搭的H2K班次爆滿，旅客上車後紛紛打卡。

觀光巴士受旅客歡迎，記者乘搭的H2K班次爆滿，旅客上車後紛紛打卡。

觀光巴士經過尖沙咀時，能看到夾在大樓之間的「鹹蛋黃」。（林子慰攝）

記者乘搭的班次，除了看到日落外，還能看見月亮。（林子慰攝）

在觀光巴士上，能看到整片落日餘暉。（林子慰攝）

另一位內地旅客徐小姐表示，在抖音上看到有人分享乘搭相關巴士路線的短片，「景觀很好，有大樓什麼的，看起來很自由，我們就想來嘗試一下」。她今天排了約一小時才能成功登車，認為自己很幸運，「能夠剛好卡在日落的時間點」，還稱看到日落很值得。

徐小姐今天排了約1小時才能成功上車，認為看到日落很值得。（林子慰攝）

杭州旅客楊小姐稱，今天在中環乘搭摩天輪後看見有不同觀光巴士，她本身想乘搭big bus（落日飛車），比較價錢後，決定改搭城巴的觀光巴士。楊小姐表示：「雖然等了一個小時才成功上車，但看到日落及漂亮的風景很值得」，「算是這程旅行中的意外之喜。」

買了快速票的潘小朋友花約20分鐘候車，她表示乘搭該班巴士很開心，最期待看到日落。她們一家人是次來港遊玩5日，是第一次來香港。問及她最喜歡香港什麼事物，她回答：「迪士尼」、「凍檸茶」，她笑說：「凍檸茶很好喝。」

買了快速票的潘小朋友花約20分鐘候車，她表示乘搭該班巴士很開心，最期待看到日落。（林子慰攝）

安徽旅客黃小姐則稱從尖沙咀上車，候車時間約30多分鐘，「我們還蠻幸運的。」尖沙咀駛向中環時是夜晚下班高峰期，路面交通擠塞，黃小姐稱：「雖然堵車有點熱，但整體體驗還可以」，「海岸那邊的風景很好看。」在沒有塞車、巴士暢行後，她表示：「這才叫飛車啊！」

至晚上7時30分，城巴觀光巴士位於中環碼頭的車站，可謂愈夜愈多人，排隊人龍比下午更長，由6號碼頭排到4號碼頭，延伸大約300米，記者由「龍頭」拍攝現場盛況走至「龍尾」，足足用了3分30秒才能完成拍攝。

有內地旅客晚上在小紅書發文稱，在中環的車站排隊等候城巴H2K路線，足足等了3小時仍未能上車。(小紅書截圖)

有內地旅客晚上在小紅書發文稱，在中環的車站排隊等候城巴H2K路線，足足等了3小時仍未能上車，預估可能還要等2小時，所以決定放棄，改搭天星小輪往尖沙咀。

現場有城巴職員表示，夜晚路線H2K原定每小時一班車，因應人流高峰，公司已將班次調高至5分鐘一班，但礙於交通擠塞，巴士無法及時回來車站載客，無法順利疏散排隊人流。

排在「龍尾」的旅客曹小姐表示，她在泰國旅遊後轉飛來香港，早上已經乘搭了HK1路線，認為香港的城市景觀很漂亮，「感覺這邊的建築（與內地相比）都不一樣」。她乘搭完早上的觀光巴士後，意猶未盡，想再乘搭夜間觀光巴士，訪問時她已等候了30分鐘。問及為何看見那麼長的人龍，仍然願意繼續排隊，她說「之前（在電視上）看到過香港的夜景很漂亮，第一次來香港，想看看夜景。」

在龍尾的曹小姐表示，雖然要等候很久，但很像觀看香港的夜景。（林子慰攝）

城巴觀光路線為循環性，到達尖東站後，旅客可自行選擇是否繼續搭回中環，若繼續乘搭，則需於下車時再付一次車費。現場所見，巴士抵達尖東後，大部份旅客選擇繼續乘搭，有兩成乘客選擇下車。