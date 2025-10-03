十一黃金周｜小紅書推看落日觀光巴士掀熱潮　中環碼頭逾百人候車

觀光巴士看落日近期掀起熱潮，更在內地社交平台「小紅書」備受追捧及力推，不少內地旅客趁着國慶黃金周來乘搭體驗，一覽香港城市風景。今日（3日）下午3時15分，城巴觀光巴士中環碼頭站外有逾百人侯車，人龍延至的士站位置，記者在場等候逾一句鐘，中間開了3班車仍未能登車。



小紅書近期有大量內地網友推介坐城巴觀光巴士看落日的貼文，稱「來港必搭」，路線包括中環來往尖沙嘴的H1、中環來往山頂的H2、中環來往西九文化區的H1S及晚間路線H2K等，正常班次為每小時開一班車，高峰時段將轉為30分鐘一班。

約下午2時30分，記者在海洋公園站乘搭「海岸之旅」的H4路線巴士。該路線原由赤柱駛出中環，途中經過西環山道天橋，小紅書有帖文稱可乘搭時「在高樓大廈之間穿梭真的像坐過山車一樣震撼！」不過，該路線近日因應道路環境，路線臨時不經赤柱，終點及起點站改為海洋公園。可能路線臨時有更改，記者由海洋公園乘搭至中環碼頭站，全程僅得車長及兩位記者共3人，未見其他乘客。

記者約下午3時15分到達中環碼頭站後，發現H1、H1S、H2K路線巴士站則人頭湧湧，有逾百人在等候登乘觀光城巴，大部份以內地旅客為主。記者亦在隊伍中等候，惟接連開了3班車，仍未輪到記者，直至下午5時才能成功登車。其間有內地旅客不懂使用電子支付方法，現場一度混亂。

有不少旅客都是看了小紅書推介將看落日的觀光巴士列入香港之旅的行程，包括內地客趙先生一家5口，他指在小紅書上看到有關巴士路線，認為該巴士構造很特別，有兩層，可以欣賞城市風景，所以專程來乘搭體驗。