十一黃金周｜首兩日入境人次與去年同期比增3.4%　在港過夜人數減

為期八日內地十一黃金周假期今日（3日）是第三天，根據入境處數字，今年黃金周首兩日（1日及2日）分別有約23萬及約22萬人次入境，較去年首兩日多約3.4%、即約1.5萬人次。最多內地旅客乘坐高鐵在西九龍站入境，兩日共有約10萬人次，但過夜旅客人數則錄得下跌，跌幅將近14%，少約1.3萬人。



十一黃金周今日展開，不少內地旅客早上在西九龍高鐵站入境香港。（黃寶瑩攝）

根據入境處數字，今年十一黃金周首兩日分別有232,751人次及222,027人次入境本港，合共454,778人次，比去年同期多3.42%。如只計算內地旅客，黃金周首日有224,909人次入境；翌日錄得215,270人次，共440,179人次。

在各口岸中，最多內地旅客使用的入境口岸是高鐵西九龍站，兩日共有102,368人次，其次是福田口岸（落馬洲支線）出入境管制站，首兩日錄得共91,360人次。

入境比出境多17.6萬人次 過夜旅客減14%

今年十一黃金周首兩日，入境比出境多176,107人次。不過，雖然入境人次較多，亦有增長，但過夜旅客數則比去年下跌，跌幅近14%。首日截至晚上9時，有22,203名內地旅客出境，減去入境人次，即有116,972名內地旅客留港；次日留港人數則為60,474人。