打風麥德姆｜多個來往離島渡輪或街渡服務調整　馬料水至塔門已停

熱帶氣旋麥德姆持續靠近，天文台在中午時間已發出三號風球，並預計至少維持至晚上10時。多個來往離島的渡輪或街渡服務將會或已作調整，包括熱門景點塔門，由馬往返的尾班船已停駛。



翠華船務（香港）有限公司



「馬料水-東平洲」航線：

-東平洲至馬料水：尾班船於下午2時正開出

「西貢-滘西村-糧船灣」航線：

-西貢至滘西村及糧船灣：暫停服務

-糧船灣及滘西村至西貢：尾班船已於下午12時30分開出

「馬料水-塔門」航線：

-馬料水至塔門：尾班船已於下午12時30分開出

-塔門至馬料水：尾班船於下午1時45分開出

「黃石-塔門」航線：

-黃石至塔門：尾班船於下午3時30分開出

-塔門至黃石：尾班船於下午3時05分開出

「香港仔/赤柱-蒲台島」航線：

-香港仔/赤柱至蒲台島：暫停服務

-蒲台島至香港仔/赤柱：尾班船於下午2時正開出

富裕小輪有限公司



「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」航線：

-屯門至大澳：暫停服務

-東涌至大澳：暫停服務

-大澳至屯門(經沙螺灣及東涌)：尾班船於下午3時正開出

-大澳至屯門(只經東涌)：尾班船於下午4時正開出

坪洲街渡有限公司



「愉景灣-梅窩」航線：

-愉景灣至梅窩：尾班船於下午1時30分開出

-梅窩至愉景灣：尾班船於下午1時45分開出

珊瑚海船務有限公司

「西灣河-三家村」航線：

-所有航班不停靠鯉魚門。

潤利海事控股有限公司

「將軍澳（南）-西灣河」航線：

-將軍澳（南）至西灣河：尾班船於下午1時45分開出

-西灣河至將軍澳（南）：尾班船於下午2時15分開出