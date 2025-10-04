打風續乘船看西貢「玻璃海」　內地客登橋咀僅玩一小時：來都來了

國慶黃金周吸引大批遊客訪港，西貢橋咀島成為熱門之選，三號風球下無阻遊客乘船出海登島。有內地旅客為西貢「玻璃海」慕名而來，即使受打風影響，尾班船提早開出，只限一小時觀光，也繼續行程，直言「來都來了」；也有旅客只有半小時登島，不介意觀光時間短暫，稱家住深圳，遊港十分方便。



下午1時30分的橋咀，旅客人數不多。（林子慰攝）

西貢橋咀島成為內地旅客熱門郊遊景點之一，環團綠色和在黃金周首日實地考察，錄得單登岸人數高達4,062人，超越五一黃金周紀錄。

《香港01》今日下午近兩時抵達橋咀島，在三號風球之下，暫未見島上呈「逼爆」現象，約有200名旅客，不少人在沙灘上休息。部份旅客向記者表示，不知道今日打風。

下午2時30分的橋咀，仍有不少旅客。（林子慰攝）

三號風球在下午12時20分生效，天文台預料維持至晚上10時，將再評估是否改發更高的警告訊號。受到打風影響，不少船家提早尾班船，部份旅客則未有改變行程，希望繼續登島。

《香港01》記者下午1時30分從西貢乘船前往橋咀島，途經該島以南的泳灘「半月灣」，「藍旗」船家告知尾班船已改為下午2時30分開出，提醒旅客勿錯過上船，即登島後僅限約一小時旅遊。

觀光橋咀島較小眾 盼一睹西貢「玻璃海」

不過，不少旅客繼續行程，記者乘坐的船載有9名旅客，全皆來自內地，其中兩人前往橋咀，有7人往半月島。成都旅客鄭小姐表示來港多次，「一直都想來西貢旅遊，西貢是玻璃海，就想出海」。

她解釋橋咀島相比其它島嶼更小眾，「雖然有颱風和只有一個小時，也沒辦法，出門晚了，就想著來都來了，還是想去看看」。

成都旅客鄭小姐表示雖然只能入島玩一小時，還是想去看看，「雖然有颱風和只有一個小時，也沒辦法，出門晚了，就想著來都來了，還是想去看看」。（林子慰攝）

前往半月灣的王小姐表示，在網上看到橋咀島的介紹，即使短暫觀光，但「來都來了」，仍想去看看小島的自然風景。談及行程受打風影響會否感遺憾，她表示，「不會，以後還有機會」。

下午2時才到達橋咀的旅客何先生稱，「來島只有30分鐘，沒特別玩些什麼」，不介意短暫入島，因在深圳居住，來港很方便。

藍旗船家尾班船在下午2時30分開出，島上仍有約100人，記者觀察，由於座位爆滿，未能接載島上持來回票的乘客，需要再加派一班船。

前往半月灣的王小姐（右2）表示，在網上看到相關小島的介紹，雖然時間短暫，但「來都來了」，仍想去看看小島的自然風景。（林子慰攝）

西貢碼頭有不少出租船隻檔口，約下午2時20分，仍然有不少旅客欲乘船出海，曾有遊客詢問可否去黃石碼頭，船家稱已沒船。附近亦有多個警員駐守。到下午三時，檔口則未有繼續營業。對於橋咀島上仍有旅客，有警員向記者表示，尚有船家接載旅客，預計由島上開出的最後尾班船為下午4時，相信載走所有旅客。

藍旗船家下午2時30分尾班船從橋咀離開時，島上仍有約100人，而船家則因座位爆滿，未能承載島上購買來回票的乘客，需再加派一班船。（林子慰攝）