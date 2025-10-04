黄金周橋咀島淪陷　江玉歡：應即調查及制止破壞　倡制定政策管理

綠色和平在十一黄金周首日（即周三、1日）到西貢橋咀島地質公園視察，發現單日有逾4,000人登島，更發現有遊客任意踐踏珊瑚、濫捕海膽等海洋生物、非法生火煮食等，促政府制定生態旅遊政策，保護本港自然環境。《香港01》已就此事向環境及生態局和文體旅局查詢，正候回覆。



立法會議員江玉歡今日（4日）受訪指，有關部門應即時到橋咀島調查，了解受破壞程度，並制止有關行為。如發現情況嚴重，應派員駐守。至於長遠來說，她強調旅遊是需要管理的，政府如未有完整管理計劃，便不應過早推出旅遊項目；管理不善的話，即使吸引到旅客，亦可能令旅客有不良體驗。



環保團體綠色和平於黄金周首日（1日）到橋咀島實地考察時，發現單日登岸人數高達4,000人，超越五一黃金周紀錄。（綠色和平提供）

綠色和平發現不少遊客肆意破壞橋咀島上生態，如有大量遊客在珊瑚區浮潛，部份人更雙腳踐踏珊瑚表面並直立步行，此舉足以踩斷或導致珊瑚死亡，加劇該區的珊瑚白化問題。（綠色和平提供）

綠色和平發現有旅客在潮間帶挖掘及捕捉海星、海膽、海參等海洋生物。（綠色和平提供）

綠色和平發現有旅客在橋咀島違法生火煮食。（綠色和平提供）

江玉歡認為，黄金周是旅遊高峰時期，政府應把握時間到橋咀島調查，有關當局或部門今天應該派員到場親身視察，並調查橋咀島受到多大程度的破壞，「應該要去啦呢個周末，唔好話我知冇落去呀」。如發現有人踐踏珊瑚、濫捕海洋生物等，便要立刻制止。

她又指，如有關部門評估後發現遊人對橋咀島造成嚴重破壞時，首先應立即派員駐守現場，亦可考慮與旅遊公司溝通，要求他們暫時不要前往該地。

至於生態旅遊政策，江玉歡認為本港每個旅遊點都不同，有些地方理論上可容納較多人，如城門水塘等，而一些生態價值較高，例如橋咀島或其他地質公園，承載能力肯定較低，便需科學化去看，配合地理環境、制定交通配套，監察力度等。她續說，如一些生態景點交通較不便，連監察人員都很難進入的話，便應更嚴謹地監察及管理。

江玉歡指香港山徑多，海灣亦多，不是每一個都需要嚴謹監管，但一些較容易受到破壞而且珍貴的自然環境，就需科學化地制定政策，如限制出入人流數量，加設一些設施，以監察是否有人破壞生態。

立法會議員江玉歡認為，發展旅遊需要一套管理計劃，而不只注重如何「吸客」。（資料圖片）

旅遊業發展的核心不僅在於「開發」與「吸引」，更需要管理。江玉歡認為，當大量遊客湧入本港，如何確保他們獲得愉快體驗，同時避免對景點及社區造成過度負荷，是衡量旅遊業是否可持續發展的關鍵。過往一些活動，如熱氣球節，便因管理不善而引發反彈，為人詬病，「做生意都要有一套管理計劃」。

江玉歡強調，管理不善所帶來的負面評價與口碑下滑，對任何一個旅遊城市都是巨大打擊，對整個城市的形象造成長遠影響。她續指，政府要發展旅遊，下一步應建立一套全面的「旅遊管理策略」，而不只注重如何「吸客」。管理策略亦非簡單的監管，而是一項涵蓋住宿供應、景點人流控制、遊客體驗優化，以及生態與文化保育區管理的綜合計劃。

香港旅遊業現已從疫情時復甦，江玉歡表示，政府的目光不應只停留在舉辦盛事、吸引旅客的層面，當務之急，是盡快制定並落實一套清晰、有效的旅遊管理藍圖，「如果冇一個（旅遊）管理計劃，就唔好開發（景點）住」。她又認為本港旅遊業可更有格調。