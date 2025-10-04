黄金周｜首日逾四千人湧橋咀島　挖蜆踩珊瑚　環團促訂生態遊政策

內地十一黃金周長假期間，本港多個旅遊景點逼爆，其中包括西貢聯合國教科文組織世界地質公園橋咀島。環保團體綠色和平於黄金周首日（1日）到橋咀島實地考察時，發現單日登岸人數高達4,062人，超越五一黃金周紀錄。



綠色和平又觀察到有遊客踐踏珊瑚、濫捕海洋生物，如蜆、海參及海膽等破壞生態的行為，對當地脆弱的生態構成沉重壓力。綠色和平促請政府在推動「四山」生態旅遊項目之前，先制定全面的生態旅遊政策及承載力評估，避免對世界地質公園造成無法彌補的傷害。



環保團體綠色和平於黄金周首日（1日）到橋咀島實地考察時，發現單日登岸人數高達4,062人，超越五一黃金周紀錄。（綠色和平提供）

遊人「逼爆」橋咀島 踐踏珊瑚濫捕海洋生物

西貢橋咀島屬聯合國教科文組織世界地質公園之一，亦是本港珊瑚的重要分布地，據漁護署「香港珊瑚礁普2024」的最新數據顯示，橋咀北的珊瑚覆蓋率高達71.3%，位居全港第二。

環保團體綠色和平於十一黃金周首日（1日），前往橋咀島實地視察，發現當天橋咀島的單日登岸人數高達4,062人，遠超五一黃金周期間，政府在東壩錄得的3,000人次。此外，綠色和平發現不少遊客肆意破壞橋咀島上生態，如有大量遊客在珊瑚區浮潛，部分人更雙腳踐踏珊瑚表面並直立步行，此舉足以踩斷或導致珊瑚死亡，加劇該區的珊瑚白化問題。

綠色和平發現不少遊客肆意破壞橋咀島上生態，如有大量遊客在珊瑚區浮潛，部分人更雙腳踐踏珊瑚表面並直立步行，此舉足以踩斷或導致珊瑚死亡，加劇該區的珊瑚白化問題。（綠色和平提供）

掘海星、海膽 違法生火煮食

另有船隻疑無視漁護署設立的「不宜碇泊區」的珊瑚標誌浮標，直接在珊瑚範圍內下錨，對海床生態造成嚴重破壞。綠色和平又發現大批遊客在潮間帶挖掘及捕捉海星、海膽、海參等海洋生物，並隨處棄置垃圾、違法生火煮食等。

有船隻疑無視漁護署設立的「不宜碇泊區」的珊瑚標誌浮標，直接在珊瑚範圍內下錨。（綠色和平提供）

綠色和平：先訂政策再推項目 免「頭痛醫頭」

綠色和平項目主任夏淳權指出，政府在《施政報告》中提出發展包括橋咀島在內的「四山」生態旅遊項目，卻未有相應的生態旅遊政策框架配合，做法令人擔憂。他認為今次橋咀島地質公園遊人爆滿，證明當局針對個別旅遊熱點加強執管，是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，無助解決過度旅遊的根本問題。

綠色和平又發現大批遊客在潮間帶挖掘及捕捉海星、海膽、海參等海洋生物，並隨處棄置垃圾、違法生火煮食等。（綠色和平提供）

他又表示，若政府在沒有生態旅遊政策配合下推廣生態旅遊，只會吸引更多遊客湧入，令這些生態價值極高或極其敏感的地區，特別是地質公園面臨無法逆轉的生態災難。

促請政府研究承載力 保衛世界地質公園地位

綠色和平認為，當局必須制定「保育優先」的生態旅遊政策，並促請政府採取有效措施，包括對西貢各海島進行全面的生態承載力研究，評估其可容納的遊客上限；根據不同區域的生態敏感程度，制定相應的管理措施，例如在核心保育區限制遊客人數、船隻數量及水上康樂活動類型。

綠色和平又發現大批遊客遺下大量垃圾並隨處棄置路邊。（綠色和平提供）

綠色和平強調，惟有完善的政策框架才可保護香港珍貴自然資源，若任由過度旅遊問題惡化，不僅會對地質公園造成不可逆轉的破壞，長遠或削弱香港作為世界地質公園網絡成員的地位。