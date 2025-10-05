打風麥德姆｜澳門氣象局1時改發三號風球　金巴、港澳客船恢復

澳門氣象局表示，颱風麥德姆開始遠離本澳，中午後本澳風力將會有所回落，將於下午1時改發三號風球。然而受其外圍雨帶影響，間中仍有大驟雨，風力間中達8級。



港澳交通陸續回復正常，金巴12時半恢復香港往澳門班次，1時起恢復澳門往香港。金光飛航及噴射飛航12時半由上環開出首班船，分別前往氹仔及澳門外港碼頭。



受颱風麥德姆影響，澳門懸掛八號風球期間，台山嘉翠麗大廈外牆有棚架搖搖欲墜。（澳門電台相片）

8號風球下，澳門部分地區早上間中有大驟雨，並伴隨強烈陣風。在內港低窪地區未見明顯水浸，不少居民如常外出。內港有魚欄陸續開門營業和執拾貨物，有商家返回店鋪檢查情況。位於台山、正在重建拆卸的嘉翠麗大廈外牆有一大片棚架塌下，部分壓在對開一段行車天橋上。

澳門氣象局表示颱風麥德姆正持續向西北偏西方向移動，大致趨向雷州半島。按照現時預測，麥德姆開始遠離澳門，中午後風力將會有所回落，氣象局決定下午1時改發三號風球，但提醒受其外圍雨帶影響，間中仍有大驟雨，風力間中達8級。

內港有魚欄陸續開門營業和執拾貨物，有商家返回店鋪檢查情況。（澳門電台相片）

港珠澳大橋金巴恢復服務時間

香港至澳門：下午12:30

澳門至香港：下午1:00



香港至珠海：下午12:30

珠海至香港：下午1:00



金光飛航復航時間

香港〈上環）至澳門（氹仔）： 12:30

澳門（氹仔）至香港（上環）： 14:00



噴射飛航復航時間

香港往澳門外港：12:30

澳門外港往香港：13:45

香港往氹仔：14:30

氹仔往香港： 17:30



噴射飛航表示，手持停航期間航班船票旅客可以在一個月內申請辦理退款或更改航班時間。如經旅行社購票旅客，則需要向相關代理辦理退款。