打風麥德姆︱3號風球兼中秋前夕　大澳今早水位近3米高於預測潮汐

【打風／天文台／中秋節天氣／颱風／熱帶氣旋／風球／麥德姆】3號風球將至少維持至今日（5日）中午12時，颱風麥德姆會在今日凌晨至早上最接近本港。現時本港多處地區仍然吹強風，離岸及高地風力間中達烈風程度，而麥德姆的外圍雨帶亦在今日初時間中為本港帶來狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。



3號風球加上今天是農曆八月十四，大澳今早錄得潮水高度位於海圖基準面以上2.79米，高於預測潮汐。部份海水濺到近岸的行人路上，早上天氣多雲。



3號風球加上今天是農曆八月十四，大澳今早錄得水位近3米，高於預測潮汐，部份海水濺到近岸的行人路上。（讀者盧先生提供相片）

3號風球加上今天是農曆八月十四，大澳今早錄得水位近3米，高於預測潮汐，今早天氣大致多雲、有短暫陽光。（讀者盧先生提供相片）

農曆八月十五日中秋節「滿月」前後的「大潮」期間，水漲較位明顯。再加上3號風球的影響下，今早大澳於早上7時半錄得水位高於海圖基準面2.79米，較原先預測的約2.4米為高。3號風球下的大澳，早上未有惡劣天氣，多雲及有短暫陽光。根據天文台資訊，赤鱲角兩個潮汐站及尖鼻咀站點均錄得超過2.6米的潮汐。

天文台預計今日本港地區吹強風程度偏東風，初時離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪。稍後驟雨減少，轉吹東南風，風勢逐漸減弱。展望中秋節天色好轉，但早晚部分時間多雲。隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。

3號風球加上今天是農曆八月十四，大澳今早錄得水位近3米，高於預測潮汐，今早天氣大致多雲、有短暫陽光。（讀者盧先生提供相片）