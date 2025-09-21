樺加沙風球｜港燈中電加派人手應對　維持供電穩定

超強颱風「樺加沙」逐步逼近香港，天文台今日（21日）預測星期二( 23日）稍後天氣開始急速轉壞，星期三（24日)吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風。港燈及中電指，已採取措施盡力維持供電穩定，包括增加人手應對等。



超強颱風樺加沙9月21日20時集結在香港之東南偏東約1,230公里，中心附近最高持續風速每小時220公里。（天文台圖片）

+ 1

港燈：安排足夠人手在南丫發電廠內當值

港燈指，已預先準備額外的發電機組，在需要時迅速提升系統輸出，應對因惡劣天氣引致機組故障及其他突發情況；同時安排足夠人手在南丫發電廠內當值，以應對因海上交通可能停運而對人手調配造成的影響；又引入智能科技，透過遙距系統加強對變電站的監察，實時掌握變電站和設施的狀況，進一步提升抗洪能力。

港燈表示，工程人員及承辦商團隊已在港島各區待命，配備流動指揮中心，以及多台緊急流動發電車，以迅速應對突發事故。

港燈又指，因應近年惡劣天氣可能引發的「風暴潮」和「越堤浪」威脅，已在位於南丫島的發電廠內多個沿岸地區加建兩米高的防洪牆；發電廠內新建的燃氣發電機組，已全面採用興建在主水平基準（PD）+7.0米的設計規格，以提升發電設施的防水浸能力，稱足以應對直至21世紀末可能出現的氣候挑戰。

港燈表示，已進一步強化市區的輸配電系統，汲取及累積過往應對惡劣或極端天氣、以至超強颱風來襲的經驗，已分階段為位處沿岸、或位處山邊等高水浸風險地區的變電站進行多項防洪提升工程，包括加裝擋水牆、閉路電視、排水泵和水浸監察及警報系統等。

港燈及中電指，已採取措施盡力維持供電穩定。。（梁鵬威攝）

中電：有需要時提供便攜式大容量「流動電源」設備

中電表示，正密切監察超強颱風可能對供電系統造成的影響，惡劣天氣有可能會引致電壓驟降、供電不穩等情況，故工程人員已做好準備維護電力設施，包括檢查發電廠、系統控制中心、變電站、架空天線及備用設施等，確保設備狀態及運作穩定；同時已為水浸風險較高的發電機組掣房、泵房及變電站安裝防水設備，並已安排修剪有可能對架空天線造成干擾的樹木。

中電又指，加派及調動人手，於颱風期間在發電廠及輸電變電站隨時候命，中電系統控制中心亦會密切監察電網運行，與指揮中心緊密聯繫及協調，以應對突發事故；亦會增派颱風支援人手，在安全情況下盡快為受影響的客戶恢復供電，以及全力協助應急及颱風後的復修工作。

中電表示，24小時緊急服務熱線中心在颱風期間將加強服務，又會與相關政府部門、地區人士、物業管理公司及主要客戶保持緊密溝通，確保在颱風期間或出現電力事故時，可盡早作出應對以及協調復電工作。為協助市民應對緊急情況，中電客戶團隊及社區支援隊已主動聯絡供電範圍內的主要工商客戶、地區民政事務處、關愛隊、鄉事委員會等，提醒客戶進行大廈客戶端電力設備巡查，減低電力事故，並在有需要時可向他們提供便攜式大容量「流動電源」設備及充電照明燈，以備不時之需。