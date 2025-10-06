的士司機載內地客過海多收115元　稱或誤解緩刑致重犯　還柙候判

的士司機因濫收車資等被判緩刑僅4個月，又再重施故技，載內地乘客由尖沙咀至中環收268元，比實際收費多收逾115元，乘客要求收據亦以「壞機」拒絕，更未出示其的士司機證。乘客拍下影片報警。司機今(6日)在東區法院承認濫收車費等3項傳票，並稱上次判緩刑時碰巧喪父，或誤解緩刑意思。暫委裁判官許祈峰將司機還押，並押後至10月20日判刑，以候司機的背景報告。



被告鄺嘉豪，44歲，承認3項傳票，包括沒有展示的士司機證在的士證件架上；拒絕發出車費收據；及濫收車費。

被告鄺嘉豪承認緩刑期內再濫收車資，裁判官下令還押候判。

多收車資115.5元

案情指，被告在2024年12月6日下午4時30分接載內地旅客由尖沙咀海港城至中環天星碼頭，到站後收費錶顯示車資為93.5元，根據市區的士調整收費，實際車資為102.5元，另加50元隧道費，惟被告卻稱車資為253元。乘客支付300元，被告只找贖了32元，即收取了268元，比實際應收的152.5元，多收了115.5元。

被告未有在車上展示其的⼠司機證，乘客要求收據時，被告又稱「壞機」拒絕。乘客遂以手機拍攝片段，其後再向警方投訴。

緩刑期內犯下本案

被告過去曾因濫收車費及未有展示的⼠司機證等被定罪被控，最後被判緩刑，他在緩刑期展開約4個月犯下本案。

要付前妻贍養費及現任妻子醫藥費

辯方求情指，被告需支付前妻贍養費、兒子學費，並要付現任妻子的醫藥費等，他現從事餐飲業散工，月入約2萬元，除了收入亦要靠積蓄維持生活。被告因一時貪念和經濟壓力而犯案，他雖非第一時間認罪，仍節省了法庭時間。

上次判緩刑碰巧父親離世

律師又指，被告上次判緩刑當日碰巧其父親離世，他可能因而誤解緩刑意思。冀法庭念及被告喪父、現任妻子病況惡化，及經濟壓力等，再給被告改過機會，繼續判被告緩刑。

案件編號：ESS7083-7085/2025