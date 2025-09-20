過海的士司機賤招收雙倍隧道費　港女踢爆：超唔老實　結局曝光

的士司機的收費手法不時遭人詬病。有港女早前陪老人家覆診，由上環坐過海的士回家時，的士司機表明只收單程隧道費，可是當她與老人家睡着期間，聽到到嘟嘟聲。港女發現司機暗中在咪錶將隧道費由25元調高至50元。她發覺不對路提出質疑後，司機竟這樣回應：「係呀，陣間幫你撳返$25呀吓。」她覺得對方「超唔老實」，於是在網上發文公審。



事件引來網民鬧爆，「阿叔擺明搏懵」、「照畀佢收50元，然後影相，告佢濫收車資，到時佢唔敢再亂嚟」。



樓主指司機趁她與家人睡着不為意時，「撳到個錶隧道費變$50」。（Threads@jodie.cy圖片）

有港女在Threads上發文及相，指司機起錶時已在咪錶入了25元隧道費，「趁我同老人家瞓着嘅時候撳到個錶隧道費變$50」。從相片見到咪錶位置，由原來25元加到50元，幸得樓主發現出聲，對方才改回25元。

港女踢爆司機收雙倍隧道費 網民：擺明搏懵

帖文引來網民認為「阿叔擺明搏懵」、「香港啲的士佬成日搏懵」、「我都試過幾次」、「照畀佢收50元，然後影相，告佢濫收車資，到時佢唔敢再亂嚟」、「收50蚊是非過海的士站先收咁多，如果係在過海的士站上車，就只係收25蚊單程」。

她踢爆司機，對方後來將隧道費改回$25。（Threads@jodie.cy圖片）

網民遇不同隧道收費爭議

有網民有同類經歷，「以前試過大老山返沙田，佢一嘢行獅隧，仲駁咀話車費一樣，呢樣我唔知，只知係隧道費差額12蚊變相貴咗」。

（Threads@jodie.cy）