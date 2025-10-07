中電先導計劃分析智能電錶數據　識別長者用電異常提供支援

配合政府推動樂齡科技及居家安老政策，中華電力有限公司展開「守望社群—社區關顧服務」第二階段先導計劃，運用智能電錶收集的用電數據，精準分析並識別長者的異常用電情況，讓社工及照顧者及時掌握長者的生活狀況，從而提供適切支援。勞工及福利局局長孫玉菡除出席第二階段先導計劃的啟動禮，並與中華電力主席阮蘇少湄、中華電力總裁羅嘉進等，一同探訪一位受惠的獨居長者。



勞工及福利局局長孫玉菡聯同中華電力領導層和參與機構代表出席中華電力「守望社群—社區關顧服務」先導計劃啟動禮。（中電提供圖片）

「守望社群—社區關顧服務」自去年6月推出，智能電錶每小時自動量度和傳送的用電數據，再經由中華電力自主研發的數據分析系統，即時監察參加服務的獨居長者家中用電模式，迅速識別異常情況，例如用電量長時間不變，或於凌晨時段突然上升，系統便會自動通知前線社工或照顧者，協助他們及早跟進並提供支援。

第二階段擴展至雙老家庭和殘疾人士

中華電力在首階段先導計劃與基督教靈實協會、香港房屋協會、香港聖公會福利協會及保良局合作，為超過130位獨居長者提供服務。第二階段的先導計劃已於2025年8月開始，服務擴展至雙老家庭和殘疾人士，並獲更多社福機構響應支持，包括香港明愛、香港基督教女青年會、香港耆康老人福利會、香港盲人輔導會、救世軍及東華三院，預計為約150個有需要家庭參加。

孫玉菡在第二階段先導計劃的啟動禮上表示，面對人口老化，以科技輔助居家安老已成趨勢。中華電力的「守望社群」計劃正好與政府推動新科技以服務社會的理念契合。計劃利用智能電錶技術，結合跨界別協作，為獨居長者提供多一重保障，同時有助紓緩前線社工和照顧者的壓力。他期望未來有更多具社會責任的企業，攜手與政府和社福界，共同建設更關愛、更共融的樂齡城市。

勞工及福利局局長孫玉菡、中華電力主席阮蘇少湄，一同探訪88歲的林婆婆（中），了解她對參加「守望社群—社區關顧服務」的感受，並送上關懷。（中電提供圖片）

預計於今年底完成整個智能電錶更換計劃

中華電力總裁羅嘉進表示，善用技術與資源，服務社會上有需要人士，是中華電力一直秉持的承諾。他很高興能夠充分利用智能電錶的功能，成為識別和支援有需要長者的重要工具，並透過這計劃能夠幫助更多有需要的人士，為社會帶來更多溫暖和關愛。

中華電力目前已為約九成半用戶接駁智能電錶，預計於今年底完成整個智能電錶更換計劃。用戶可利用智能電錶每小時更新的用電數據，一方面了解家居用電模式，發掘節能機會，另一方面當有異常用電情況時即時獲得通知，提升家居安全。