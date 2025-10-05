十一黃金周｜有內地客為看黃金來港　因款式不合只看不買

十一黃金周今日（5日）來到第五天，銅鑼灣依舊有不少內地遊客，其中不斷有內地遊客進出金舖。有內地旅客表示，此趟專程來港看黃金，因覺得香港金價便宜及工藝很好，不過她們也因為款式不合而沒有購買任何貨品。



▼10月5日 尖沙咀到處都是內地遊客▼



+ 10

銅鑼灣今日依舊有不少內地遊客，不斷有內地遊客進出翡翠明珠廣場店的周大福金舖，反倒很少本地人。至於附近的Apple Store同樣有很多人，但則以本地人為主。

其中一名到周大福的浙江旅客周小姐指，她不是特意選黃金周檔期來港，只是剛好有假，所以決定來港旅遊5天。她此行其中一個目標是看黃金，因為香港金價較內地划算。但至於具體便宜多少，她也不是很清楚。她表示沒設定預算，最重視的是款式。而她最後沒有買任何東西，原因是款式不合，故即使價格相宜也沒有買。

來自上海的徐小姐則指，她受朋友所託到場看鉑金。至於為什麼不是黃金，她解釋由於香港黃金的純度和內地不一樣，所以不會考慮在港買黃金。她自己覺得香港鉑金製品的工藝很好，但其朋友沒有特別喜歡的款式，故最後也沒有買。

▼10月2日 十一黃金周內地旅客金行選購金飾▼

