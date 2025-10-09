港大男生涉宿舍男廁內偷拍　承認兩項窺淫罪　押後下月判刑

23歲港大男學生涉於宿舍男廁內偷拍其他宿生沐浴，其電話內更被搜出約39分鐘的偷拍影片。他被捕後承認，因為性慾及對男性身體部位有興趣而犯案。男學生今（9日）於東區裁判法院承認2項窺淫罪，辯方求情指，望法庭接納此為單一事件。主任裁判官張志偉指，考慮到被告沒有案底等因素，認為可考慮判監以外的其他選項，遂將案件押後至11月14日判刑，以待社會服務令及感化報告，期間被告續准保釋。



被告鍾鎮宇（23歲，學生）承認2項窺淫罪，指他於2024年9月22日在香港大學何善衡夫人堂6樓男廁內，分別暗中拍攝男子X及男子Y，而該男子X及男子Y所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，該男子X及男子Y處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及鍾鎮宇不理會該男子X及男子Y是否同意被他拍攝。

被告警誡下稱 因性慾及對男性身體部位有興趣而犯案

案情指，被告與2名事主互不相識。在2024年9月下旬。事主Y在何善衡夫人堂的男廁沐浴，更換衣物時發現對面廁格藏有一部電話，放在空籃子中以毛巾掩飾，其位置正對着他。Y隨後在另一廁格發現被告，被告承認該手提電話屬於他。Y其後把事件告知另一事主X，指在同日較早時間，該部手機亦拍攝到X洗澡及其裸體，二人其後報警。

警方到場後拘捕被告，並在其電話內發現一段約39分18秒的片段，畫面拍攝到事主X及Y的私處，以及被告在設置錄影器材時的樣子。被告在警誡下承認，因為性慾及對男性身體部位有興趣而犯案。

案件編號：ESCC3363/2024