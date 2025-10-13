技工上門檢查揭用戶用非核准爐具　料外地購入　石油氣公司即截氣

現時不少會上網在內地購電家庭電器爐具，有石油氣供應商人員在上門進行安全檢查時，有時發現有用戶使用不合規爐具，料由外地或網上購入。技工會立即截斷該用戶技工的石油氣供應，待換爐後再檢查、確定合規時才會恢復供氣。



根據《氣體安全條例》，自2003年1月起，所有在香港供應、售賣及使用的住宅式氣體爐具如熱水爐、煮食爐等，必需由有氣體安全監督的書面批准，而獲批准的氣體用具會有一個GU標誌以作識別。任何人如不遵守此規定，首次定罪最高刑罰為罰款10萬港元及監禁12個月。



獲批准的氣體用具會有一個GU標誌以作識別。（依時能源提供圖片）

現時所有在香港供應、售賣及使用的住宅式氣體爐具煮食爐等，必需具有GU標誌。依時能源提供）

能源公司每12至18個月上門檢查室內石油氣系統和爐具

依時能源有限公司會安排註冊氣體裝置技工每12至18個月到訪石油氣用戶，為室內石油氣系統和爐具進行全面檢查。

公司技術工程部總監陸浩然指，進行檢查時，技工常見的問題有爐具老化、喉管過期等。他們有時亦會發現有住戶使用不合規爐具，若遇上此情況，他們會立即截斷該住戶的石油氣供應，待換爐後再檢查、確定合規時才會恢復供氣。

依時能源技術工程部總監陸浩然。（洪戩昊攝）

任何人使用無GU標誌爐具屬違法 恐有漏氣隱患

陸浩然提醒市民須使用有GU標誌的爐具，因為肯定通過政府檢驗；相反，沒有GU標誌的爐具品質不確定，可能有漏氣隱患。

外地購入爐具不會有GU標誌 政府邊境位置加強宣傳

現時很多人購物也會選擇平價且方便的網購。不過，依時能源行政總裁陳富康指，從外地購入的爐具不會有GU標誌。他表示，針對這個情況，政府已在邊境位置加強宣傳。

依時能源行政總裁陳富康。（洪戩昊攝）

另外，除了爐具要合格外，他們上門檢查時也會進行教育工作，教育客戶正確使用爐具。常見的不正確使用爐具情況包括在爐具旁擺放雜物、擺放爐具地方不通風和沒有抹乾等。