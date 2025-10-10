亞盃外港隊對孟加拉｜輪椅球迷不滿門票捆綁陪同席出售、買最貴飛

香港足球代表隊將於10月14日出戰亞洲盃外圍賽，在啟德主場館迎戰孟加拉，門票上周四（2日）早上11時開售，僅一日已售罄。



有輪椅使用者的球迷不滿今次輪椅位票務安排，稱每名輪椅人士須捆綁購買額外一張陪同座位門票，且只能買最貴的200元門票，變相要支付雙倍價錢才能入場，相較其他場館如大球場等，均沒有捆綁座位門票的安排，促請主辦方可作出改善。《香港01》正向足球總會、Ticketflap及啟德體育園查詢。



港隊6月首戰啟德，有4.2萬名球迷入場。（資料圖片／夏家朗攝）

指定買最貴價位門票 變相有機會雙倍價

賽事門票上周四（2日）在售票平台Ticketflap公開發售，曾引起混亂，有球迷指付款後沒有收到門票。輪椅使用者Steve今日（10日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》電台訪問時表示，他同樣在購票過程中感到混亂，除了「第一日全部人都無法買到飛」外，輪椅座位與陪同者的捆綁售票方式亦令他感到奇怪。

他指，是次比賽中，若購買輪椅位門票必須再購買另一張陪同者的門票，即使自己與另外一位有健全人士陪同的輪椅使用者朋友一起入場，自己亦需要額外購買陪同者門票。

是次比賽票價分為80、150及200港元，Steve表示，輪椅使用者無法自由選擇座位及票價，只能購買最貴的門票，將陪同者門票計算在内，每名輪椅使用者需最少支付400元才能入場。

多個場館無捆綁陪同席 促啟德改善

Steve稱許多場館「買一張輪椅飛就可以自由出入，不一定要健全人士陪同」，舉例香港大球場、紅館、伊館等 ，冀望負責人可以改善捆綁消費的售票模式。他又指，啟德主場館應有數百個輪椅座位，「但最難買飛都係啟德，次次都唔開放所有輪椅位」。

另外，是次比賽售票平台Ticketflap規定購買輪椅座位，需以電郵留座，惟Steve表示數日前向平台表達購買意願後，因未接獲如何購買的回覆，至今仍未成功購票。