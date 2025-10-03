香港對孟加拉門票｜Ticketflap：保證所有成功付款訂單均為有效

亞洲盃外圍賽進行得如火如荼，香港足球代表隊將於本月14日在啟德主場館迎戰孟加拉，門票周四（2日）11時在售票平台Ticketflap公開發售，旋即售罄。但有大量球迷表示，成功付款後收不到門票，社交媒體上怨聲載道。



香港足球總會今午（3日）在社交媒體轉載Ticketflap的回應，Ticketflap先向受影響球迷道歉，並表示「向所有受影響人士保證，所有成功付款的訂單均為有效」，所有門票最遲將於下周五（10日）晚上12時前，發送至球迷登記的電郵地址。而因系統錯誤而重複購票的球迷，可獲安排全額退回多購門票的款項，包括手續費。



香港足球代表隊將於10月14日的亞洲盃外圍賽，在啟德主場館迎戰孟加拉。（資料圖片/夏家朗攝）

相關門票10月2日早上11時在售票平台Ticketflap公開發售。（Ticketflap網站）

香港足球代表隊將於本月14日在啟德主場館迎戰孟加拉，爭奪亞洲盃外圍賽出線機會。賽事門票昨早11時起在售票平台Ticketflap公開發售，但卻引起混亂。不少球迷在香港足球總會相關帖文留言，指他們透過信用卡經Ticketflap購買門票時，確認付款後收不到門票；因系統問題導致重複購票，被多收款項，但又沒有收到門票，希望購票平台及足總處理。

有球迷透過信用卡及Payme等方式購買門票，惟確認付款後未收到相應門票。（Threads截圖）

平台回覆指，球迷可電郵至客服電郵處理。（facebook截圖）

所有門票最遲下周五晚上11時59分前發送至球迷購票時登記的電郵地址

香港足球總會今午在社交媒體轉載Ticketflap的回應，Ticketflap先就近日售票過程中支付平台出現技術問題，向受影響球迷致歉。

至於有部分球迷付款成功後未能即時收到門票，Ticketflap表示「必須向所有受影響人士保證，所有成功付款的訂單均為有效」，正全力處理相關安排，所有門票最遲將於下周五（10日）晚上11時59分前發送至球迷購票時登記的電郵地址。

香港足球總會今午（3日）在社交媒體轉載Ticketflap的回應，Ticketflap就近日售票過程中支付平台出現技術問題，向受影響球迷致歉。（香港足球總會Instagram截圖）

因系統錯誤重複購票可連手續費全額退款

另外，因系統錯誤而重複購票的球迷，Ticketflap指他們可為額外訂單安排全額退款，包括手續費。球迷可留意電郵收取門票及進一步指示，有任何疑問可聯絡其客戶服務團隊。